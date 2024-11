I Testimoni di Geova annunciano l’avvio del congresso annuale dedicato al tema “Rallegratevi sempre”. In un mondo in cui la gioia duratura potrebbe sembrare una condizione difficile o addirittura impossibile da raggiungere, fanno presente i promotori in una nota stampa, questa estate milioni di persone in circa 240 Paesi assisteranno all’appuntamento. Il programma sarà disponibile, per intero o in parte, in circa 480 lingue. A motivo della pandemia di Covid-19, per la prima volta nella loro storia i Testimoni di Geova terranno il loro congresso annuale in streaming sul sito www.jw.org in sei weekend distribuiti nel corso di luglio e agosto 2020.

I congressi in Italia e in Calabria

L’anno scorso in Italia si sono tenuti 73 incontri in 13 città italiane, tra cui Francavilla Angitola (Vibo Valentia), dove ha sede il centro congressi per la Calabria,con un totale di quasi 11 mila presenti. Nel mondo il numero di presenti al congresso del 2019 ha superato i 14 milioni.

«Per quanto desideriamo fortemente stare insieme, la vita è troppo preziosa perché la si metta in pericolo, soprattutto in questo periodo di pandemia. Per tale motivo, ed in ottemperanza alle restrizioni preventive imposte dallo Stato, sin dai primi di marzo abbiamo chiuso tutti i nostri luoghi di culto, sospendendo le funzioni religiose in presenza e la nostra opera porta a porta», ha detto Andrea Caliò, portavoce dei Testimoni di Geova per la Calabria. «Ma non abbiamo rinunciato alle nostre regolari riunioni, che svolgiamo in streaming, in piena sicurezza. Per lo stesso motivo, non terremo i nostri grandi congressi estivi presso il centro congressi calabrese ma sarà possibile fruirne i contenuti online».

Il programma e gli indirizzi web

Il programma risponderà a domande quali: Cosa contribuisce a provare vera gioia? Come si può coltivare la gioia in famiglia, sul luogo di lavoro o a scuola? Come si può rimanere gioiosi nonostante le difficoltà? Uno dei momenti clou del programma sarà un film incentrato sulla vita del personaggio biblico di Neemia e su come questi aiutò l’antica nazione d’Israele a provare gioia nell’adorare Dio. (per il trailer del film clicca qui). Chiunque fosse interessato a seguire il congresso “Rallegratevi sempre” può visitare il sito www.jw.org e cliccare sulla scheda biblioteca digitale- Jw Broadcasting. Tutto il programma è accessibile gratuitamente.