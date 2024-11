Non solo mare

Non solo mare. L’estate pizzitana entra nel vivo e va incontro alla voglia di divertimento e relax che anima i tantissimi turisti che ormai da settimane affollano la città napitina. Se durante il giorno a fare la parte del leone è il mare, con le spiagge letteralmente prese d’assalto grazie alla qualità delle acque che stata certificata come “eccellente” dall’Arpacal, di sera sono numerose le manifestazioni che catalizzano l’attenzione dei visitatori. Si è cominciato sabato scorso, con lo straordinario successo di pubblico registrato dal primo torneo-esibizione di Kickboxing Tatami Pro (nella foto), organizzato in piazza della Repubblica e promosso dalla società sportiva Thunder Pizzo, in collaborazione con il Comune. Evento spettacolare che ha visto la partecipazione di 12 atleti, 6 dei quali membri della nazionale italiana di Kickboxing. Stasera, lunedì 20 luglio, sarà invece Castello Murat il protagonista della serata pizzitana, con il concerto lirico “Da Vivaldi a Puccini - Le più belle arie e duetti da opera e operetta dal barocco al verismo in 200 anni di musica”, organizzato dalla cooperativa Kairos, che gestisce i servizi di accoglienza e informazione turistica dell’antico maniero aragonese. L’evento, patrocinato dall’Amministrazione Callipo, sarà presentato da Peter Karwautz e vedrà la partecipazione di Brigitta Karwautz, soprano viennese di fama internazionale, Yasmina Luccisano, mezzosoprano calabrese e astro nascente del panorama canoro internazionale, e Francesco Silvetri, pianista di fama internazionale. Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo e interesse, presenti nel cartellone patrocinato dal Comune, anche lo storico premio di pittura “Città di Pizzo”, intitolato a Diana Musolino. Giunto alla 61° edizione, il premio vivrà la sua serata inaugurale sabato 25 luglio, nei locali della Tonnara, alla Marina. L’esposizione resterà aperta al pubblico gratuitamente sino al 2 agosto. Sempre nel corso del prossimo fine settimana, sabato 25 e domenica 26 luglio, si terrà l’appuntamento più atteso dai golosi, con la sagra del Tartufo gelato e dei prodotti tipici calabresi, nell’ambito della Fiera dell’artigianato, che allestirà bancarelle e punti vendita in piazza San Francesco e lungo tutto il corso. Per domenica 26 luglio è fissata anche l’inaugurazione, presso il lido La Murena, dell’undicesima edizione della Coppa della Pace, famosa competizione di beach volley che mescola sport e solidarietà, esaltando i valori dell’amicizia e della collaborazione tra i popoli. Il torneo durerà una settimana e si concluderà domenica 2 agosto. Ancora musica classica, invece, lunedì 29 luglio, con l’esibizione in piazza della Repubblica dell’orchestra di fiati, diretta dal maestro Diego Ventura. Mentre il cartellone dell’estate pizzitana continua ad arricchirsi di nuovi eventi ancora in fase di organizzazione, che dunque saranno comunicati nei prossimi giorni, già sono certi alcuni appuntamenti di agosto. Così è già fissata in calendario, per domenica 2 agosto, una suggestiva serata danzante caraibica, sempre in piazza della Repubblica, promossa dall’associazione Alma dance. Il giorno successivo, lunedì 3 agosto, si terrà invece la terza edizione della Notte rosa, un concentrato di spettacoli, eventi e concerti che si protrarranno fino all’alba. Patrocinata dal Comune e promossa dai commercianti, che terranno aperti i negozi per tutta la durata della manifestazione, la Notte rosa 2015 promette di replicare il grande successo delle prime due edizioni, con migliaia di visitatori attesi in città. «Anche quest’anno il Comune patrocina e collabora all’organizzazione di numerosi eventi estivi - ha commentato l’assessore al Tursimo Giacinto Maglia -, con l’obiettivo di contribuire al miglioramento dell’offerta turistica per dare, a chi sceglie Pizzo, non solo occasioni di divertimento e di relax, ma anche momenti di arricchimento culturale, e questo grazie ai tanti concittadini che si attivano per promuovere i singoli eventi».