'Il mondo culturale calabrese perde uno dei suoi più importanti protagonisti'

Il mondo culturale calabrese perde uno dei suoi più importanti protagonisti a causa del tragico incidente che oggi ha spezzato prematuramente la vita di Giuseppe Petitto, regista catanzarese molto conosciuto e stimato per la sua intensa attività che era stata apprezzata anche da un mostro sacro del cinema come Martin Scorsese. Durante la mia esperienza da assessore alla cultura avevo avuto il privilegio di conoscerlo e confrontarmi con lui, appartenente alla mia stessa generazione, che aveva contribuito al progetto culturale della città di Catanzaro collaborando con la biblioteca De Nobili. Un ragazzo serio e preparato, innamorato della sua attività fin da giovanissimo, costretto come tanti a lasciare la sua terra per cercare a Roma quel successo che meritava. In questo momento di dolore per tutta la nostra comunità il pensiero va alla famiglia ed a tutti quanti gli hanno voluto bene.