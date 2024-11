L'avete solo usata per prendere il potere e per pensare ai vostri loschi affari la nostra amata terra! Per tentare di saziare la vostra illimitata ingordigia e brama di una gloria tanto effimera quanto dannosa. Avete giocato sui bisogni, le debolezze, le necessità impellenti per sentirvi grandi e magari onnipotenti.



Padroni assoluti di una terra che gronda sangue e sofferenza come fiumare in piena. Che aveva ed ha bisogno, invece, "solo" di essere davvero curata con amore e dedizione. Vi siete avventati su un corpo stanco e indebolito da decenni di imbrogli e ruberie, famelici e gaudenti. Felici di essere osannati da corti compiacenti e ben remunerate, ma subito pronte a rinnegarvi per cercare nuovi padroni. Che triste spettacolo!



Ma non saranno i silenzi di comodo o le meschine e tardive prese di distanza a salvare la vostra inguardabile faccia e le vostre carriere politiche giunte al capolinea. È FINITA PER TUTTI, NESSUNO ESCLUSO! Avete fatto di tutto, da Roma a Catanzaro, per far calare le tenebre sulla nostra terra, dei nostri padri, e dei nostri figli! Per uccidere perfino la speranza che qualcosa potesse cambiare e che far credere che vivere onestamente fosse un'illusione da sciocchi.



Ci avete portato ai minimi termini ma non ci avete sconfitto. Usciremo da queste grandi umiliazioni e troveremo finalmente la forza ed il coraggio di dire BASTA! Si sente nell'aria una grande voglia di cambiamento e rinascita. Se la legge , da qualche tempo, ha iniziato anche in Calabria, ad essere fatta rispettare, non è stato di certo un colpo di fortuna, ma il frutto di un duro lavoro di tante donne e di tanti uomini, onesti ed infaticabili servitori dello stato! GRAZIE! Non è vero che nulla può cambiare, che è ormai segnato il destino della Calabria. Tornerà a sorgere il sole sulla nostra terra, ricca di storia, cultura, tradizioni, umanità, accoglienza, calore.



Un sole che bacierà le nostre splendide coste, illuminerà le nostre lussureggianti montagne, che sveglierà le nostre coscienze e ci darà la giusta lucidità e consapevolezzaci per tornare ad essere orgogliso di noi stessi e del meraviglioso posto in cui abbiamo la fortuna di vivere.



*Davide Zicchinella, sindaco di Sellia