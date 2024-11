Io penso che misure drastiche servano, anzi penso che siamo in ritardo. La salute viene prima di tutto.



Ma per evitare il tracollo economico e psicologico delle persone servono interventi immediati che corrano di pari passo con le restrizioni. Non più promesse ma fatti.



Il settore che rappresenta la mia Associazione è quello del Wedding e voglio ricordare a chi lo avesse dimenticato che quello del Wedding non vuol dire solo ristoranti. Wedding vuol dire location, fotografi, fioristi, negozi abbigliamento, negozi di bomboniere, gioiellerie, catering, noleggi macchine, brigate di chef, brigate di camerieri ecc.



Dietro ogni azienda ci sono persone, famiglie. Poche parole per dire e ricordare che quasi tutte le imprese del settore avevano programmato di onorare i loro debiti da investimento con gli eventi della primavera estate e con la ripresa d’autunno. Oggi, giustamente per cause più importati, viene bloccato tutto di nuovo. Allora? Gli interventi di “ristoro” devono essere immediati.



L’immissione di liquidità non può essere trattata come quella della precedente ondata, deve essere diretta ed immediata. Ad esempio per quelle aziende che hanno usufruito del vecchio decreto Cura Italia basterebbe “obbligare” gli istituti bancari a implementare il fido concesso almeno di un 50 per cento di ciò che hanno già concesso. Chi ha usufruito di ciò ha già avuto una istruttoria ed ha già avuto concessa la garanzia al 100% dello stato, quindi sarebbe facile. E per chi non lo ha ancora ricevuto nessun aiuto bisogna adottare procedure snelle e dirette.



Al governo bisogna far capire che queste categorie con le dovute eccezioni basano i pagamenti delle bollette, del canone di locazione, dei pagamenti dei debiti di investimento basandosi sugli eventi infrasettimanali. Quindi è facile immaginare che avendo tutto bloccato molti si troveranno a decidere cosa pagare per primo con quel poco che hanno. Si blocchino subito i pagamenti delle bollette energetiche e i relativi distacchi alle aziende e famiglie. Si blocchino le segnalazioni dei protesti per le aziende. Non stiamo parlando di grandi aziende come la FIAT ma di piccoli imprenditori che riescono a mantenere la propria famiglia e quella dei propri addetti con il loro lavoro quotidiano e se ciò viene a mancare, viene a mancare la sopravvivenza.



Pertanto misure di restrizioni si, ma immediati interventi di ristoro. Non è più tempo di promesse.

*Francesco Grandinetti, presidente regionale Assimec