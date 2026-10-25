La precarietà lavorativa e la carenza di risorse per l'istruzione al centro di un'analisi sul disagio giovanile nello Stivale

I fatti di Milano impongono una riflessione che deve andare oltre la cronaca e la ricerca delle responsabilità individuali.

Nel nostro sistema sociale esistono due fondamentali agenzie educative: la famiglia e la scuola. Due pilastri che dovrebbero accompagnare i giovani nella crescita, trasmettendo valori, rispetto delle regole, senso di responsabilità e cultura della legalità.

Ma oggi entrambe attraversano profonde difficoltà.

Le famiglie sono sempre più schiacciate dal costo della vita, da salari che faticano a garantire serenità economica, dalla precarietà lavorativa e dalla difficoltà di conciliare lavoro e responsabilità genitoriali. Genitori costretti a lavorare sempre di più, spesso con sempre meno tempo da dedicare ai propri figli.

Dall'altra parte c'è la scuola, alla quale chiediamo di educare, formare, integrare, prevenire il disagio giovanile e contrastare la violenza, senza sempre garantirle risorse, personale e strumenti adeguati.

E qui emerge una responsabilità precisa della politica: non possiamo continuare a considerare l'istruzione e il sostegno alle famiglie come semplici capitoli di spesa. Sono investimenti fondamentali per il futuro del Paese.

Non possiamo pretendere che la scuola risolva da sola problemi sociali sempre più complessi, né attribuire alle famiglie ogni responsabilità senza considerare le condizioni economiche e sociali nelle quali vivono.

Naturalmente, le difficoltà economiche non giustificano mai la violenza. Ma ignorare il contesto nel quale crescono i nostri ragazzi significa rinunciare a comprenderne le fragilità e a prevenirne il disagio.

La sicurezza non si costruisce soltanto aumentando le sanzioni. Si costruisce investendo nell'educazione, nella dignità del lavoro, nel sostegno alle famiglie e nella qualità della scuola.

La vera domanda che dobbiamo rivolgere al decisore politico è semplice: quanto siamo disposti a investire oggi nell'educazione dei nostri giovani per evitare di dover affrontare domani le conseguenze del disagio sociale?

Perché una società che non sostiene la famiglia e non investe nella scuola rischia di indebolire le proprie fondamenta.