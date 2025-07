C’è un cortile in Italia dove, ogni anno, centinaia di ragazzi imparano a marciare, a salutare, a obbedire. Ma quello che non imparano — quasi mai — è che prima di un giuramento, di un ordine, di una divisa, c’è un cuore che pulsa, una mente che si spezza se non la curi, una casa che aspetta.

Pietro Oresta, generale dei carabinieri, ha osato dire questo. Non l’ha gridato in piazza. Non l’ha scritto in un libro di memorie. L’ha detto dentro il ventre della sua stessa istituzione: davanti a futuri marescialli e brigadieri, occhi tesi, schiene dritte, mani già pronte a prendere in consegna fucili e verbali.

Ha detto loro che nessun Batman o Rambo vale quanto un vecchio aiutato ad attraversare la strada. Che la missione più nobile non è una retata da titoloni, ma una mano tesa, un gesto di rispetto verso se stessi e chi ci sta accanto. Ha detto, in fondo, una verità semplice: nessuno ti può chiedere di rinunciare a te stesso in nome di un ordine.

Per queste parole, oggi, Oresta è fuori. Rimosso in fretta, come si sposta un mobile scomodo da un salotto buono. Ufficialmente non serve una motivazione. Ufficiosamente, la motivazione è la più antica di tutte: ha spezzato il silenzio. Ha svelato che sotto le stellette brillano anche le crepe, le paure, le insonnie, i suicidi taciuti. Ha ricordato che i numeri — le tonnellate di droga sequestrata, gli arresti a grappolo — non raccontano la dignità di una persona in divisa che torna a casa intera, o almeno ci prova.

In un Paese normale, lo avrebbero premiato. Qui, invece, non si premia chi ricorda che siamo vivi, che un giuramento senza un uomo dentro è solo un pezzo di carta.

Eppure queste parole non si possono rimuovere come un generale. Viaggiano di telefono in telefono, di caserma in caserma, di bocca in bocca. Qualcuno le ripeterà una sera di guardia, quando la testa si fa pesante e la pistola nella fondina sembra troppo vicina.

Qualcuno le sussurrerà al collega, o a un figlio, o a se stesso: Nessun ordine vale più di te.

Noi — che non portiamo una divisa, ma spesso la indossiamo in forma di silenzi, di routine che ci uccidono piano — dobbiamo dire grazie. Non solo per solidarietà, ma per gratitudine. Perché la verità di Oresta non vale solo per chi marcia in un cortile, ma per chi lavora in un ospedale, in una scuola, in un magazzino, in un ufficio dove il burnout non si chiama così, ma si chiama stanchezza che non passa.

Un giorno, in mezzo a un corteo, in una macchina dei carabinieri, in un’aula di addestramento, qualcuno ricorderà questo discorso. E forse, anche solo per questo, tornerà a casa intero. E sarà un pezzo di Paese salvato, nonostante tutto.

A Pietro Oresta non servono statue. Gli basta sapere che la sua voce è rimasta, e non la rimuoveranno più.