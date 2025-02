Negli ultimi decenni, il rapporto tra genitori e figli in Italia ha subito un’evoluzione complessa, e francamente, non posso che essere preoccupato per le conseguenze di questa trasformazione. Se un tempo il modello familiare era fondato su un’autorità quasi indiscutibile del genitore, oggi assistiamo a una relazione più fluida, ma spesso anche più fragile e, oserei dire, pericolosamente instabile.

Uno dei principali problemi è la difficoltà di comunicazione. Molti genitori sembrano ormai incapaci di comprendere il linguaggio e i comportamenti dei loro figli, soprattutto nell’era digitale. Gli adolescenti, immersi in un mondo fatto di social e interazioni virtuali, tendono a chiudersi in sé stessi, evitando il confronto con gli adulti e rifugiandosi in una realtà parallela che li isola e li rende più vulnerabili a problemi psicologici come ansia e depressione.

A rendere la situazione ancora più drammatica è il tempo sempre più ridotto che i genitori dedicano alla famiglia. Lavoro, impegni personali e stress quotidiano impediscono loro di costruire un dialogo significativo con i propri figli. Questo porta a un progressivo distacco affettivo, che si traduce in conflitti, incomprensioni e, nei casi peggiori, in un senso di solitudine e abbandono che può avere conseguenze devastanti sulla psiche dei giovani.

Ma c’è di più, infatti la difficoltà nel porre limiti e regole sta creando una generazione di ragazzi insicuri e confusi. Molti genitori oscillano tra un atteggiamento iperprotettivo e una totale permissività, lasciando i figli privi di punti di riferimento chiari. Senza un’educazione strutturata, noi giovani rischiamo di sviluppare una fragilità emotiva che ci rende incapaci di affrontare le sfide della vita adulta.

E poi c’è il problema, ormai fuori controllo, della tecnologia. I figli si rifugiano in un mondo virtuale in cui la comunicazione con i genitori appare superflua, persino fastidiosa. L’uso compulsivo di telefono e altri dispositivi ha creato una bolla comunicativa da cui è sempre più difficile uscire, con effetti devastanti sull’equilibrio psicologico di noi giovani.

È urgente e necessario invertire questa tendenza. Dobbiamo riscoprire il valore del dialogo autentico, in cui i genitori sappiano ascoltare i propri figli senza giudicarli troppo severamente, ma senza neanche cadere nella trappola del lassismo. I ragazzi, d’altro canto, devono capire che l’esperienza degli adulti è una risorsa preziosa, e non un ostacolo alla loro libertà.

Anche la scuola e le istituzioni devono fare la loro parte. Servono programmi educativi mirati, momenti di confronto e attività che favoriscano l’interazione tra le generazioni. Solo così potremo ricostruire un rapporto solido e sano tra genitori e figli.

Ma soprattutto, come società, dobbiamo smetterla di minimizzare questo problema. Se non agiamo ora, rischiamo di trovarci con un’intera generazione di giovani psicologicamente fragili, incapaci di affrontare le sfide della vita e privi di un vero sostegno familiare. E questo, francamente, è qualcosa che non possiamo permetterci e che mi fa terribilmente paura.