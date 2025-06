In un mondo che spesso celebra l’eccesso, la rabbia, il rumore, Jannik Sinner è una nota diversa. Parliamo di un ragazzo discreto, forte, mai arrogante. A 23 anni, è il numero uno del tennis mondiale, eppure sembra ancora quel ragazzo della porta accanto che saluta con un sorriso, che ascolta prima di parlare, che non dimentica mai da dove viene. Il suo è un successo silenzioso e potente, costruito su lavoro, umiltà e rispetto. Per sé stesso e per gli altri.

«Vengo da una famiglia molto normale», dice. «Mio padre lavora ancora, come anche mia madre. Non mi hanno mai messo sotto pressione e mi hanno dato sempre la possibilità di scegliere. Auguro a tutti i bambini di avere le libertà che ho avuto io».

Parole semplici, quasi disarmanti, in un’epoca in cui l’ambizione sembra dover passare sempre per l’ossessione, il sacrificio per l’umiliazione, il successo per la sopraffazione.

Sinner invece rappresenta un’altra via: quella della solidità emotiva, della gentilezza come forza, della costanza come talento. Il suo talento non è solo nella racchetta, nel rovescio fulminante, nella capacità di reggere scambi estenuanti senza mai perdere lucidità. Il suo talento è umano. È nella capacità di restare calmo sotto pressione, di non rispondere mai alla provocazione, di consolare l’avversario anche subito dopo una vittoria.

A Parigi, pochi giorni fa, ha giocato con il pubblico contro. Fischiato, messo alla prova. Non si è scomposto. Ha continuato a lottare con eleganza, a testa alta, con grandissima determinazione, in un duello che sembrava non finire mai. E poi, alla fine, un gesto semplice ma eloquente: un abbraccio, un sorriso, una stretta di mano sincera. Non è retorica, è stile. Uno stile che non si insegna, ma che si respira da piccoli, tra i monti dell’Alto Adige, dove le parole pesano e il rispetto è la prima forma di educazione.

In un tempo dove troppi modelli pubblici urlano, si esibiscono, costruiscono la propria identità sull’aggressività e sulla trasgressione, Jannik Sinner emerge come un vero eroe moderno. Non ha bisogno di tatuaggi vistosi, di gesti plateali, di provocazioni. Conquista il mondo col suo silenzio, con il suo sguardo timido, con una dedizione che si riflette in ogni allenamento, in ogni match, in ogni conferenza stampa.

È il campione che si inchina all’avversario, che si allena anche quando potrebbe riposarsi, che parla sempre bene dei suoi colleghi. È un esempio raro e prezioso per i più giovani, in una società iperconnessa ma spesso disorientata, che ha bisogno più che mai di figure come lui. Figure che dimostrano che si può arrivare in cima restando fedeli a sé stessi, senza tradire i propri valori, senza dimenticare le radici. Capace di vincere anche quando perde.

Jannik Sinner non è solo il numero uno del tennis. È il numero uno di un’altra idea di successo. Più profonda. Più vera. E più profonda.