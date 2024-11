Ho avuto modo di leggere l'intervento del mio amico Franco Laratta e benché gli riconosco onestà morale, personale e intellettuale, dichiaro immediatamente di non essere d'accordo, in merito alla sua analisi sulla opportunità di dimissioni dell'attuale classe politica, allorquando si inizia un procedimento di indagine.

Ma scherziamo? Vogliamo sul serio ridurci al fanatismo propugnato in Iran dagli Ayatollah, oppure nei regimi laddove non esiste lo Stato di Diritto?

E poi, chi dice che queste ipotesi accusatorie siano vere o comunque possano reggere innanzi un pubblico processo, in cui solo lì -secondo il nostro ordinamento (o, almeno, formalmente, così sarebbe o parrebbe essere) si 'forma' la prova. Qualunque o qualsiasi prova, dalla quale, bene intesi, discende poi o la piena assoluzione (con le diverse formule, ma sempre di assoluzione trattasi e ciò accade nella maggioranza dei casi), oppure qualche sporadica condanna.

Suvvia, caro Franco, evitiamo di spargere le spore del fungo velenoso quale è moralismo e giustizialismo, poiché altrimenti ci ritroveremmo con macerie giurisprudenziali, sul cui capo di chicchessia, potrebbero abbattersi i suoi macigni, prima o poi, presto o tardi, inesorabilmente e senza avere nessun riparo e garanzia costituzionale.

La cultura del sospetto, intrisa di discutibile, non si può brandire avverso la classe politica o esclusivamente verso essa medesima, poiché, allora, tale concetto, dovrebbe essere parimenti applicato, financo ai magistrati inquirenti, i quali, in seguito alle loro sconsiderate azioni, in almeno tre casi negli ultimi trentuno anni, sono stati mallevadori, della fine di Governi -Amato I, Berlusconi I e Prodi II- con assieme e in combinato disposto, le stesse legislature, cioè l'XI (1992/1994), la XII (1994/1996) e per la risultanze di un 'destino cinico e baro', proprio della tua di appartenenza, caro Franco, ovvero la XIV (2006/2008).