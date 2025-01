La situazione internazionale è convulsa e aggrovigliata. Una desolante realtà di conflitti, lacerazioni, sofferenze indicibili. Scontri etnici e religiosi che coprono interessi ancestrali che ritornano. Un mondo in fiamme: sofferenze, massacri, pulizie etniche che sono soltanto riferimenti numerici per le statistiche.

Una umanità violentata dagli interessi di dominatori che ci riportano al passato con le nefandezze indicibili che pensavamo fosse stato consegnato alla memoria.

Il progresso, le strabilianti conquiste tecnologiche, le ricerche costanti per migliorare la nostra vita stridono con i fallimenti che segnano la nostra epoca e il martirio di tanti innocenti.

Si pensava che la globalizzazione, i G7, i G20 ecc., dovessero costruire il governo del mondo, invece si sono impantanati nel groviglio degli interessi più retrivi, sponsorizzati da oligarchie attive a conculcare libertà e diritti.

Gli egoismi, i nazionalismi la negazione della democrazia demoliscono la convivenza fra i popoli, i sacri principi conclamati subiscono manipolazioni. Le organizzazioni internazionali inutili orpelli con cultori di studi e di analisi. Le guerre in Ucraina, in Medio Oriente ripropongono questioni antiche. Gli equilibri dopo la Seconda guerra mondiale sono messi in discussione. Putin vuole ricomporre l’imperiale egemonia su nazioni sovrane, molte di queste facenti parte della Unione Europea. Alcuni Paesi dell’Est sono attratti dalla Russia che opera con successo in molti Paesi dell’Unione Europea in crisi di identità senza i riferimenti storici, culturali e religiosi.

Una Unione senza politica, senza sicurezza comune è una area economica condizionata da mercanteggiamenti e ricatti. Manca il quadro politico e la democrazia è messa in discussione.

L’Occidente vinse la guerra fredda ma oggi è sotto attacco.

Non c’è la competizione fra due super potenze che non ci sono più ma un multipolarismo a geometria variabile.

La Turchia che fa parte della Nato gioca indisturbata su più tavoli e l’ungherese Orban, già presidente di turno dell’UE, agisce in assoluta indipendenza per una Europa che guarda a Putin.

Si aspetta l’ insediamento di Trump da parte europea e non solo, che evidenzia debolezza progettuale con Paesi centrali quali la Germania e la Francia, in difficoltà.

I vecchi equilibri sono saltati oggi i Brics hanno un ruolo determinante con la Cina forte riferimento.

L’utilizzo delle fonti energetiche muove il mondo e alimenta i conflitti. Il Medio Oriente un teatro incandescente in cui vecchie e nuove potenze sono impegnate per assicurarsi il controllo dell’energia.

Il presidente del Consiglio, nella sua ultima conferenza stampa, non ha risposto a una domanda sull’energia, adducendo che ci voleva molto tempo, evidenzia una debolezza politica che movimentismo, l’empatia ben costruita e pellegrinaggi dal presidente eletto degli Usa non riescono a nascondere.

Dicevamo l’Occidente è in crisi. Sono confusi i percorsi. Il nostro Paese ostenta il suo europeismo e il suo atlantismo con un presidente del Consiglio che sta in equilibrio tra la presidente della Commissione e il putiniamo Orban che non punta all’Europa dei fondatori.

Infine un vice presidente del Consiglio, Salvini, seguace di Putin e ammiratore di movimenti che all’Interno della Europa hanno gli occhi rivolti a un passato che non ha nulla a che fare la storia migliore del Vecchio continente.

Allora tutto è perduto? Anzi ritengo che dal Vecchio Continente che ha prodotto nei secoli sconvolgimenti enormi, ma ha garantito conquiste di emancipazione, di giustizia può venire una svolta positiva.

Dai secoli bui quando il mondo sembrava essere perdutamente avvolto dall’oscurità si sono accese le luci di tanti ingegni e di tanti uomini di buona volontà che hanno assicurato sviluppo nel progresso e nella pace.

Ci sono tante risorse umane, tante energie, tante sensibilità, bisogna operare perché queste prevalgano su gruppi di prevaricatori che non hanno fede nella democrazia e nella libertà, ma si consumano nel loro individualismo senza speranza.

E ancora visto che l’Onu ha le difficoltà che sappiamo, bisogna rilanciare l’Osce, ex Csce, che nasceva nel 1975. Oggi ha poca incidenza ma può essere rifondata allargata a tutte le nazioni e soprattutto alla Cina, in aderenza alle ragioni per cui nasceva: promuovere e difendere la pace fra i popoli.