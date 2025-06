Dalle amministrazioni locali arriva un netto no al percorso di stabilizzazione dei Tis: «Non abbiamo la forza economica per sostenerla e non lo faremo. L’accordo tra sindacati e Regione Calabria va cestinato, si apra il dialogo con il Governo per ottenere le risorse necessarie»

Attraverso una mozione condivisa, oltre 200 sindaci calabresi sfiduciano l’Anci regionale e in particolare la presidente Rosaria Succurro in merito ai problemi legati alla stabilizzazione dei lavoratori coinvolti nei percorsi di Tirocinio di Inclusione Sociale (Tis). Il documento è indirizzato al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e all’assessore al Lavoro Giovanni Calabrese.

La nota dei sindaci

Di seguito riportiamo per intero la nota condivisa dai sindaci calabresi:

«Rispetto al percorso di stabilizzazione dei TIS, come sindaci ribadiamo come sia stato sbagliato e scorretto immaginare, fin dall'inizio, che questa vertenza potesse essere affrontata semplicemente caricando ogni onere sulle Amministrazioni Comunali, in quanto al di là degli specchietti per le allodole, questo si è tentato di fare.

Un tentativo che non poteva non fallire per un semplice dato, oggettivo: i Comuni non hanno la forza economica per sostenerla.

A tal fine è opportuno specificare che anche i Comuni, i quali in oltre 200 hanno sottoscritto un documento chiaro che per altro richiedeva una banalissima proroga dei termini, hanno deciso di aderire alla manifestazione d’interesse sulla Piattaforma regionale come mero atto politico di responsabilità, precisando pubblicamente che tale adesione, senza il superamento delle insormontabili criticità già sottolineate, non potrà in nessun modo essere concretizzata.

Il medesimo messaggio che è stato trasmesso con chiarezza anche dalle decine di enti che hanno deciso, per le medesime ragioni, di non partecipare affatto alla piattaforma.

Troviamo la mancata risposta alla richiesta di proroga avanzata dalla maggioranza dei sindaci della Calabria un gesto istituzionalmente deleterio, ma proprio per senso di responsabilità nei confronti di migliaia di famiglie, ribadiamo la necessità di portare avanti sulla problematica una condivisione di intenti e di strategia che fino ad oggi è mancata, attraverso l’apertura immediata di un tavolo tecnico ad hoc.

La manifestazione d’interesse, infatti, non è vincolante e la riteniamo, in tutto e per tutto, un strumento fallito e fuorviante, che tenta di fare una ignobile quanto inesistente distinzione tra sindaci buoni e e cattivi e deve definitivamente lasciare spazio ad un confronto serio e concreto per dare un futuro lavorativo a tutti i 4mila tirocinanti calabresi.

Confronto che, per quanto riguarda i Comuni, è stato portato avanti con l’autoconvocazione quasi quotidiana in assemblea dei Sindaci, atteso il disinteresse e le posizioni ondivaghe e contraddittorie da parte di altri organismi pure importanti e deputati ad intervenire.

Questo ennesimo bacino di precariato non è stato creato dai Comuni, i quali non possono essere tacciati in alcun modo di sfruttamento di alcun tipo e che, al contrario, negli anni passati hanno dato la loro disponibilità come soggetti ospitanti proprio per consentire a chi ha creato questo bacino, ovvero la Regione Calabria, di offrire una forma di sostegno sociale a tante famiglie. Una condotta che non risente di strumentalizzazioni politiche.

Tutto questo non può essere affrontato tentando un maldestro ed irrealizzabile colpo di mano a discapito degli stessi lavoratori precari e contro gli Enti Locali, creando discriminazioni, tensioni sociali e contenziosi.

L'accordo siglato tra Regione Calabria e Sindacati in assenza dei soggetti principali, cioè i Comuni, che tenta si ribaltare le responsabilità su altre amministrazioni, deve essere quindi cestinato insieme alla piattaforma ormai famigeratamente chiusa: per gestire nel migliore dei modi la stabilità lavorativa di tutti i nostri 4mila tirocinanti, senza escludere nessuno, ora deve aprirsi un dialogo serio ed approfondito che raggiunga l'obiettivo della stabilizzazione rendendola sostenibile per i Comuni, soprattutto sensibilizzando i Governi a stanziare le risorse necessarie.

Altri tipi di percorsi possono catturare qualche titolo di giornale, come accaduto in tutti questi mesi, ma risultano irrealizzabili e finiranno per penalizzare proprio i lavoratori: tutte queste ragioni saranno oggetto di apposite iniziative istituzionali da tenere nei prossimi giorni».

I Comuni che hanno sfiduciato l’Anci

Di seguito la lista dei comuni calabresi aderenti:

Comune Albi: Salvatore Dardano

Comune Amaroni: Luigi Ruggiero

Comune Amato: Saverio Ruga

Comune Caraffa: Antonio Giuseppe Sciumbata

Comune Cardinale: Danilo Staglianò

Comune Carlopoli: Emanuela Talarico

Comune Catanzaro: Nicola Fiorita

Comune Cenadi: Francesco Casalinuovo

Comune Centrache: Fernando Sinopoli

Comune Chiaravalle: Cristina Amicucci

Comune Cortale: Francesco Scalfaro

Comune Cropani: Raffaele Mercurio

Comune Decollatura: Raffaella Perri

Comune Feroleto Antico: Fazio Pietro

Comune Fossato Serralta: Domenico Raffaele

Comune Gagliato: Salvatore Sinopoli

Comune Gasperina: Gregorio Gallello

Comune Gimigliano: Moschella Laura

Comune Isca: Vincenzo Mirarchi

Comune Jacurso: Pietro Serratore

Comune Maida: Salvatore Paone

Comune Miglierina: Marco Torchia

Comune Montepaone: Mario Migliarese

Comune Nocera Terinese: Saverio Russo

Comune Olivadi: Nicola Malta

Comune Palermiti: Domenico Emanuele

Comune Pentone: Vincenzo Marino

Comune Petrizzi: Giulio Santopolo

Comune Pianopoli: Valentina Cuda

Comune Platania: Davide Esposito

Comune San Floro: Bruno Meta

Comune San Mango d’Aquino: Gianmarco Cimino

Comune San Vito sullo Ionio: Antonio Tino

Comune Sellia Marina: Walter Placida

Comune Simeri Crichi: Davide Zicchinella

Comune Satriano: Massimiliano Chiaravalloti

Comune Sellia: Serafina Giordano

Comune Soveria Mannelli: Michele Chiodo

Comune Squillace: Vincenzo Zofrea

Comune Stalettì: Mario Gentile

Comune Taverna: Sebastiano Tarantino

Comune Torre di Ruggiero: Vito Bruno Roti

Comune Triolo: Domenico Stefano Greco

Comune Zagarise: Domenico Gallelli

Comune Acquaformosa: Annalisa Milione

Comune Acquappesa: Francesco Tripicchio

Comune Aiello Calabro: Luca Lepore

Comune Altomonte: Gianpietro Carlo Coppola

Comune Amantea: Vincenzo Pellegrino

Comune Aprigliano: Alessandro Porco

Comune Belsito: Elvira Cozza

Comune Bianchi: Pasquale Taverna

Comune Bisignano: Francesco Fucile

Comune Bocchigliero: Alfonso Benevento

Comune Bonifati: Francesco Grosso

Comune Buonvicino: Angelina Barbiero

Comune Calopezzati: Edoardo Giudiceandrea

Comune Caloveto: Umberto Mazza

Comune Campana: Agostino Chiarello

Comune Carolei: Francesco Iannucci

Comune Casali del Manco: Francesca Pisani

Comune Cassano: Gianpaolo Iacobini

Comune Castiglione Cosentino: Salvatore Magarò

Comune Castrovillari: Domenico Lo Polito

Comune Celico: Matteo Francesco Lettieri

Comune Cellara: Vincenzo Conte

Comune Cerisano: Lucio Di Gioia

Comune Cervicati: Gioberto Filice

Comune Cerzeto: Giuseppe Rizzo

Comune Civita: Alessandro Tocci

Comune Corigliano Rossano: Flavio Stasi

Comune Cosenza: Franz Caruso

Comune Cleto: Armando Bossio

Comune Cropalati: Citrea Domenico

Comune Crosia: Maria Teresa Aiello

Comune Diamante: Achille Ordine

Comune Dipignano: Gaetano Sorcale

Comune Domanico: Gianfranco Secreti-Bruno

Comune Fagnano Castello: Raffaele Giglio

Comune Falconara Albanese: Carmela Padula

Comune Figline Vegliaturo: Pasquale Filice

Comune Frascineto: Angelo Catapano

Comune Firmo: Pino Nosco

Comune Fuscaldo: Giacomo Middea

Comune Grisolia: Saverio Bellusci

Comune Guardia Piemontese: Rocchetti Vincenzo

Comune Lappano: Angelo Marcello Gaccione

Comune Lattarico: Antonella Blandi

Comune Longobardi: Giacinto Mannarino

Comune Lungro: Carmine Ferraro

Comune Luzzi: Umberto Federico

Comune Malito: Francesco Mario De Rosa

Comune Malvito: Francesca Rosa D’Ambra

Comune Mangone: Orazio Berardi

Comune Marano Marchesato: Eduardo Vivacqua

Comune Marano Principato: Giuseppe Salerno

Comune Marzi: Pietro Tucci

Comune Mendicino: Irma Bucarelli

Comune Montalto Uffugo: Biagio Antonio Faragalli

Comune Morano Calabro: Mario Donadio

Comune Mormanno: Paolo Pappaterra

Comune Mongrassano: Luisa Marino

Comune Nocara: Mariantonietta Pandolfi

Comune Paludi: Baldino Domenico

Comune Papasidero: Fiorenzo Conte

Comune Parenti: Donatella Deposito

Comune Piane Crati: Stefano Borrelli

Comune Rende: Sandro Principe

Comune Roggiano Gravina: Salvatore De Maio

Comune Rogliano: Giovanni Altomare

Comune Rose: Roberto Barbieri

Comune Rota Greca: Giuseppe De Monte

Comune Rovito: Giuseppe De Santis

Comune San Basile: Filippo Tocci

Comune San Benedetto Ullano: Rosaria Amalia Capparelli

Comune San Cosmo Albanese: Damiano Baffa

Comune San Fili: Linda Cribari

Comune San Lucido: Cosimo de Tommaso

Comune San Pietro in Amantea: Gioacchino Lorelli

Comune San Pietro in Guarano: Francesco Acri

Comune San Sosti: Vincenzo De Marco

Comune Santa Caterina Albanese: Davide Bufano

Comune Santa Domenica Talao: Alfredo Lucchesi

Comune Sant’Agata di Esaro: Mario Nocito

Comune Santa Sofia D’Epiro: Daniele Atanasio Sisca

Comune Scigliano: Pane Raffaele

Comune Spezzano della Sila: Salvatore Monaco

Comune Terranova da Sibari: Francesco Rumanò

Comune Torano Castello: Lucio Franco Raimondo

Comune Africo: Domenico Versaci

Comune Ardore: Giuseppe Campisi

Comune Bagaladi: Santo Monorchio

Comune Benestare: Domenico Mantegna

Comune Bivongi: Grazia Zaffino

Comune Bovalino: Vincenzo Maesano

Comune Camini: Giuseppe Alfarano

Comune Campo Calabro: Rocco Alessandro Repaci

Comune Cardeto: Daniela Arfuso

Comune Careri: Giuseppe Pipicella

Comune Caulonia: Francesco Cagliuso

Comune Cinquefrondi: Michele Conia

Comune Cittanova: Domenico Antico

Comune Feroleto della Chiesa: Antonio Tranquilla

Comune Condofuri: Filippo Paino

Comune Galatro: Giuseppe Sorbara

Comune Gerace: Rudy Lizzi

Comune Gioiosa Ionica: Luca Ritorto

Comune Grotteria: Giuseppe Racco

Comune Mammola: Stefano Raschellà

Comune Maropati: Rocco Giorgio Ciurleo

Comune Martone: Giorgio Imperitura

Comune Melicuccà: Vincenzo Oliverio

Comune Melicucco: Francesco Nicolaci

Comune Melito Porto Salvo: Annunziato Nastasi

Comune Montebello Jonico: Maria Foti

Comune Oppido Mamertina: Giuseppe Morizzi

Comune Palizzi: Umberto Nocera

Comune Palmi: Giuseppe Ranuccio

Comune Plati: Rosario Sergi

Comune Polistena: Michele Tripodi

Comune Reggio Calabria e della Città Metropolitana: Giuseppe Falcomatà

Comune Rizziconi: Alessandro Giovinazzo

Comune Roccella Jonica: Vittorio Zito

Comune Rosarno: Pasquale Cutrì

Comune San Giorgio Morgeto: Salvatore Valerioti

Comune San Giovanni di Gerace: Antonio Barillaro

Comune San Roberto: Antonio Micari

Comune Sant’Eufemia d’Aspromonte: Pietro Violi

Comune Scilla: Gaetano Ciccone

Comune Seminara: Giovanni Piccolo

Comune Siderno: Mariateresa Fragomeni

Comune Stilo: Giorgio Antonio Tropeano

Comune Villa San Giovanni: Giuseppina Caminiti

Comune Arena: Antonino Schinella

Comune Briatico: Lidio Vallone

Comune Brognaturo: Rossana Tassone

Comune Cessaniti: Enrico Giuseppe Sorrentino

Comune Dinami: Antonino di Bella

Comune Drapia: Alessandro Porcelli

Comune Fabrizia: Francesco Fazio

Comune Filandari: Concettina Rita Maria Fuduli

Comune Filogaso: Massimo Trimmeliti

Comune Francavilla Angitola: Giuseppe Pizzonia

Comune Francica: Michele Mesiano

Comune Gerocarne: Pasquale Vivona

Comune Jonadi: Fabio Signoretta

Comune Joppolo: Domenico Migliara

Comune Limbadi: Mercuri Pantaleone

Comune Maierato: Giuseppe Rizzello

Comune Monterosso Calabro: Antonio Giacomo Lampasi

Comune Nardodipace: Romano Loielo

Comune Nicotera: Giuseppe Marasco

Comune Pizzo: Sergio Pititto

Comune Mileto: Salvatore Fortunato Giordano

Comune Pizzoni: Vincenzo Caruso

Comune Polia: Luca Alessandro

Comune Ricadi: Nicola Antonio Tripodi

Comune Rombiolo: Caterina Contartese

Comune San Calogero: Giuseppe Maruca

Comune San Costantino Calabro: Nicola Derito

Comune San Gregorio D’Ippona: Pasquale Farfaglia

Comune San Nicola Da Crissa: Giuseppe Condello

Comune Sant’Onofrio: Antonino Pezzo

Comune Serra San Bruno: Alfredo Barillari

Comune Simbario: Gennaro Crispo

Comune Sorianello: Sergio Cannatelli

Comune Soriano Calabro: Antonino Vittorio De Nardo

Comune Spadola: Antonio Maria Rosso

Comune Spilinga: Enzo Fulvio Marasco

Comune Vallelonga: Maria Grazia Mazzotta

Comune Vazzano: Vincenzo Massa

Comune Vibo Valentia: Enzo Romeo

Comune Zambrone: Corrado Antonio L'Andolina

Comune Zungri: Serafino Fiamingo