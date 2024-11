Dopo la citazione dei Greco a Mario Oliverio, 270 amministratori locali di tutte le estrazioni politiche si schierano con lui. L'elenco dei sindaci che ha firmato il documento

Sono circa 270 i Sindaci calabresi e numerosi gli amministratori locali che hanno sottoscritto un documento di pieno sostegno al pronunciamento del Presidente Mario Oliverio per il potenziamento, la riqualificazione e la preminenza della sanità pubblica in Calabria.

Continuano a pervenire numerose adesioni da parte di amministratori locali a testimonianza della condivisione della posizione espressa dal Presidente della Giunta Regionale.

Significative le adesioni del Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, di Vibo Valentia Elio Costa, di Pizzo Gianluca Callipo, di Castrovillari Domenico Lo Polito, di Corigliano Giuseppe Geraci, di Montalto Pietro Caracciolo, di Rossano Giuseppe Antoniotti, e dei Presidenti delle Province di Reggio Calabria Giuseppe Raffa, di Catanzaro Enzo Bruno e di Crotone Giuseppe Vallone.

Segue il documento e le firme dei sindaci.

La citazione rivolta da un gruppo imprenditoriale privato che opera nella sanità calabrese nei confronti del Presidente della Giunta Regionale Mario Oliverio è un atto di inaudita gravità.

E’ un atto che si configura come una vera e propria intimidazione alla funzione istituzionale interpretata dal Presidente della Giunta Regionale.

Infatti, la tesi sostenuta a supporto della iniziativa di querela è abbastanza ardita quanto inquietante.

Oliverio avrebbe il torto di aver diffamato soltanto perché ha difeso la sanità pubblica.

Oltretutto, il Presidente Mario Oliverio, già al momento di chiedere la fiducia per il mandato che i calabresi gli hanno conferito, si è pronunciato a difesa della sanità pubblica e per la regolamentazione della integrazione con il privato.

Non si capisce, pertanto, perché questa impostazione ora dovrebbe essere motivo lesivo della immagine di uno specifico soggetto imprenditoriale privato.

Con le affermazioni pronunciate nel discorso svolto nell’ambito della festa regionale de l’Unità ed ampiamente pubblicate da tutta la stampa locale, il Presidente Mario Oliverio si limita ad enunciare opinioni e linee di indirizzo della sua azione di governo.

Una siffatta reazione alle dichiarazioni di Oliverio, per quanto inusuale, sarebbe generatrice di gravi alterazioni e distorsioni nel rapporto tra privato ed istituzione pubblica.

E’ evidente che ad essere lesa e messa in discussione è l’autonomia e la sovranità della funzione istituzionale e non la presunta immagine di un singolo privato.

Ancor più inquietante se tali distorsioni dovessero essere poste a base e condizionare il rapporto tra la pubblica amministrazione ed i suoi fornitori di beni e servizi.

Come sindaci e amministratori avvertiamo il dovere etico di esprimere solidarietà al Presidente Mario Oliverio per il grave attacco subito ma al tempo stesso vogliamo ribadire il nostro impegno a tutela della responsabilità istituzionale per preservarla dal rischio di condizionamenti che potrebbero imporre il potere lobbistico e privatistico come prevalente e dominante sull’interesse pubblico.



Provincia di Cosenza:

Acquaformosa

Capparelli

Gennaro

Acquappesa

Maritato

Giorgio

Acri

Tenuta

Nicola

Aiello Calabro

Iacucci

Francesco

Aieta

Ceglie

Giovanni

Albidona

Aurelio

Salvatore

Alessandria del Carretto

Gaudio

Vincenzo

Altilia

De Rose

Pasqualino Sebastiano

Altomonte

Lateano

Giuseppe

Amantea

Sabatino

Monica

Aprigliano

Le Pera

Pietro Giorgio

Belmonte Calabro

Bruno

Francesco

Belsito

Basile

Antonio Giuseppe

Belvedere Marittimo

Granata

Enrico

Bianchi

Paola

Tommaso

Bisignano

Bisignano

Umile

Bocchigliero

Santoro

Giovanni

Bonifati

Mollo

Antonio Giovanni

Buonvicino

Biondi

Ciriaco

Caloveto

Mazza

Umberto

Canna

Panarace

Giovanna

Carolei

Greco

Franco

Carpanzano

Vigliaturo

Giuseppe

Casole Bruzio

Iazzolino

Salvatore

Cassano all'Ionio

Papasso

Giovanni

Castiglione Cosentino

Lio

Dora

Castrolibero

Greco

Giovanni

Castrovillari

Lopolito

Domenico

Celico

Falcone

Antonio

Cellara

Caferro

Mario

Cerchiara di Calabria

Carlomagno

Antonio

Cerzeto

Rizzo

Giuseppe

Cetraro

Aieta



Civita

Tocci

Alessandro

Colosimi

Talarico

Manolo

Corigliano Calabro

Geraci

Giuseppe

Crosia

Russo

Antonio

Diamante

Sollazzo

Gaetano

Domanico

Segreti- Buno

Gianfranco

Fagnano Castello

Tarsitano

Giulio

Falconara Albanese

Conti

Ercole

Figline Vegliaturo

Adamo

Fedele

Firmo

Russo

Gennarino

Fiumefreddo Bruzio

Aloise

Vincenzo

Frascineto

Catapano

Angelo

Fuscaldo

Ramundo

Gianfranco

Grimaldi

Ferraro

Carlo

Grisolia

Longo

Antonio

Lago

Cupelli

Vittorio

Laino Castello

Cosenza

Giovanni

Lappano

Biasi

Maurizio

Lattarico

Blandi

Antonella

Longobardi

Mannarino

Giacinto

Longobucco

Stasi

Luigi

Lungro

Santoianni

Giuseppino

Luzzi

Tedesco

Manfredo

Maierà

De Marco

Giacomo

Malito

Carpino

Carmine

Mandatoriccio

Donnici

Angelo

Mangone

Pirillo

Raffaele

Marano Marchesato

Vivacqua

Eduardo

Marano Principato

Tenuta

Alessandro

Marzi

Aiello

Rodolfo

Mendicino

Palermo

Antonio

Mongrassano

Mariani

Ferruccio

Montalto Uffugo

Caracciolo

Pietro

Mormanno

Armentano

Guglielmo

Mottafollone

Romeo

Basile

Nocara

Trebisacce

Francesco

Panettieri

Parrotta

Salvatore

Parenti

Deposito

Donatella

Paterno Calabro

Papaianni

Lucia

Pedace

Oliverio

Marco

Piane Crati

Sacchetta

Silvano

Pietrafitta

Muto

Antonio

Pietrapaola

Pugliese

Luciano

Plataci

Tursi

Francesco

Praia a Mare

Praticò

Antonio

Rocca Imperiale

Ranù

Giuseppe

Roggiano Gravina

Iacone

Ignazio

Rogliano

Gallo

Giuseppe

Rose

Bria

Mario

Rose

Capogruppo Pd consiglio Comunale

Barbieri Roberto

Roseto Capo Spulico

Mazzia

Rosanna

Rossano

Antoniotti

Giuseppe

Rovito

D'Alessandro

Felice

San Basile

Tamburi

Vincenzo

San Cosmo Albanese

Azzinari

Cosmo

San Fili

Argentino

Antonio

San Giovanni in Fiore

Belcastro

Giuseppe

San Lorenzo Bellizzi

Cersosimo

Antonio

San Lucido

Pizzuti

Roberto

San Marco Argentano

Mariotti

Virginia

San Martino di Finita

Tocci

Armando

San Pietro in Amantea

Lorelli

Gioacchino

San Pietro in Guarano

Cozza

Francesco

San Sosti

De Marco

Vincenzo

Santa Caterina Albanese

Lavalle

Roberto

Santa Maria del Cedro

Vetere

Ugo

Santa Sofia D'Epiro

Ceramella

Gianfranco

Santo Stefano di Rogliano

Nicoletti

Lucia







Scigliano

Pane

Raffaele

Serra d'Aiello

Caruso

Giovanna

Serra Pedace

Parise

Andrea

Spezzano Albanese

Nociti

Ferdinando

Tarsia

Ameruso

Roberto

Terranova da Sibari

Lirangi

Luigi

Torano Castello

Cariati

Sabatino

Tortora

Lamboglia

Pasquale

Trebisacce

Mundo

Francesco

Trenta

Morrone

Ippolito

Verbicaro

Silvestri

Francesco

Villapiana

Montalti

Paolo

Zumpano

Lucente

Maria



Provincia di Reggio Calabria:



Agnana Calabra

Furfaro

Caterina

Anoia

De Marzo

Alessandro

Antonimina

Condelli

Antonio

Benestare

Rocca

Rosario

Bianco

Canturi

Aldo

Bivongi

Valenti

Felice

Bova Marina

Crupi

Vincenzo

Camini

De Agostino

Francesco

Campo Calabro

Idone

Domenico

Candidoni

Cavallaro

Vincenzo

Canolo

Femia

Rosita

Caraffa del Bianco

Marrapodi

Stefano Umberto

Cardeto

Fallanca

Pietro

Careri

giugno

Giuseppe

Caulonia

Riccio

Giovanni

Cinquefrondi

Conia

Michele

Cittanova

Cosentino

Francesco

Condofuri

Mafrici

Salvatore

Delianuova

Rossi

Francesco

Feroleto della Chiesa

Papa

Francesco

Galatro

Panetta

Carmelo

Gerace

Varacalli

Giuseppe

Giffone

Cutrì

Antonio

Gioia Tauro

Pedà

Giuseppe

Gioiosa Ionica

Fuda

Salvatore

Grotteria

Leoncini

Salvatore

Laureana di Borrello

Alvaro

Paolo

Locri

Calabrese

Giovanni

Martone

Imperitura

Giorgio

Melicucco

Nicolaci

Francesco

Monasterace

DeLeo

Cesare

Montebello Ionico

Suraci

Ugo

Palizzi

Scerbo

walter

Pazzano

Taverniti

Alessandro

Placanica

Condemi

Antonio

Portigliola

luglio

Rocco

Reggio Calabria

Falcomata'

Giuseppe

Rizziconi

Di Giorgio

Giuseppe

Roccaforte del Greco

Penna

Domenico

Roccella Ionica

Certomà

Giuseppe

Roghudi

Zavettieri

Agostino

Samo

Bruzzaniti

Giovambattista

San Giovanni di Gerace

Vumbaca

Pino

San Lorenzo

Russo

Bernardo

San Pietro di Caridà

Masso

Mario

Sant'Agata del Bianco

Strangio

Giuseppe

Santo Stefano in Aspromonte

Malara

Francesco

Scido

Zampogna

Giuseppe

Scilla

Ciccone

Pasquale

Seminara

Piccolo

Giovanni

Serrata

Vinci

Salvatore

Siderno

Fuda

Pietro

Stignano

Candia

Francesco

Stilo

Miriello

Giancarlo



Provincia di Catanzaro:

Albi

Piccoli

Giovanni



Amaroni

Ruggiero

Luigi



Amato

Ruga

Saverio



Andali

Peta

Pietro Antonio



Argusto

Matozzo

Walter



Borgia

Fusto

Francesco



Botricello

La Porta

Tommaso



Caraffa di Catanzaro

Sciumbata

Antonio



Cardinale

Marra

Giuseppe



Carlopoli

Talarico

Mario



Cenadi

Teti

Alessandro



Centrache

Sinopoli

Ferdinando



Cicala

Falvo

Alessandro



Conflenti

Paola

Giovanni



Cortale

Scalfaro

Francesco



Cropani

Colosimo

Bruno



Curinga

Pallaria

Domenico



Davoli

Papaleo

Giuseppe



Decollatura

Cardamone

Anna Maria



Falerna

Costanzo

Giovanni



Gagliato

Sgrò

Giovanni



Gimigliano

Chiarella

Massimo



Girifalco

Cristofaro

Pietroantonio

Capogruppo Pd Consiglio Comunale Mario Deinofrio

Guardavalle

Ussia

Giuseppe

Capogruppo Pd Consiglio Comunale Antonio Tedesco

Isca sullo Ionio

Pantusa

Carlo



Jacurso

De Vito

Gianfranco



Lamezia Terme





Capogruppo Pd Consiglio Comunale Mariolina Tropea

Magisano

Lostumbo

Antonio



Maida





Capogruppo Pd Consiglio Comunale Salvatore Paone

Marcedusa

Garofalo

Luigi



Marcellinara





Capogruppo Consiglio Comunale Giovanni Torcasio

Martirano Lombardo

Pucci

Franco Rosario



Miglierina

Guzzi

Pietro Hiram



Montauro

Procopio

Pantaleone



Montepaone

Migliarese

Mario



Motta Santa Lucia

Colacino

Amedeo



Olivadi

Puntieri

Renato Vito



Palermiti

Giorla

Roberto



Pentone

Merante

Michele



Petrizzi

Paravati

Domenico



Petronà

Mazzei

Vincenzo



Pianopoli

Cuda

Gianluca



San Floro

Procopio

Teresa



San Mango d'Aquino

Chieffallo

Leopoldo



San Pietro a Maida

Putame

Pietro

Capogruppo Pd Consiglio Comunale Domenico Serio

San Sostene

Cecaro

Patrizia Linda



San Vito sullo Ionio

Doria

Alessandro



Santa Caterina dello Ionio

Leto

Giuseppe



Sant'Andrea Apostolo dello Ionio

Ramogida

Nicola



Satriano

Drosi

Michele



Sellia

Zicchinella

Davide



Sellia Marina

Mauro

Francesco



Serrastretta

Molinaro

Felice Maria



Sersale

Torchia

Salvatore



Settingiano

Iozzo

Rodolfo



Simeri Crichi

Barberio

Marcello



Sorbo San Basile

Riccelli

Luigi



Soverato





Capogruppo PD Consiglio Comunale Salvatore Riccio

Soveria Mannelli

Pascuzzi

Giuseppe



Soveria Simeri

Olivo

Aldo Carmine



Squillace

Muccari

Pasquale



Taverna

Tarantino

Sebastiano



Torre di Ruggiero

Pitaro

Giuseppe



Vallefiorita

Megna

Salvatore



Zagarise

Gallelli

Domenico





Provincia di Vibo Valenzia:



Acquaro

Barilaro

Giuseppe



Arena

Schinella

Antonino



Briatico

Andrea Niglia (Sindaco, e presidente della Provincia)



Brognaturo

Iennarella

Giuseppe Antonio

Capogruppo Pd Consiglio Comunale Bruno Papa

Capistrano

Caputo

Marcello Roberto



Cessaniti

Mazzeo

Francesco



Dinami

Ventrice

Maria

Consigliere Comunale Salvatore Monteleone

Drapia

Vita

Antonio

Capogruppo Pd Consiglio Comunale Giuseppe Carlino

Fabrizia

Minniti

Antonio



Filadelfia

De Nisi

Maurizio

Consigliere Comunale Francesco Rondinelli

Filandari





Consigliere Comunale Francesco Cicchello

Filogaso

Barba

Antonio



Francavilla Angitola

Bartucca

Antonella



Francica

Cupo

Vincenzo



Gerocarne

Papillo

Vitaliano



Ionadi

Signoretti

Caterina



Joppolo

Dato

Giuseppe



Limbadi

Morello

Giuseppe



Maierato

Rizzo

Sergio Francesco



Mileto

Crupi

Domenico



Mongiana

Iorfida

Bruno

Capogruppo PD Angilletta Francesco

Monterosso Calabro





Consigliere Comunale Ceraulo Franco

Nardodipace





Capogruppo PD Maiolo Samuele

Nicotera

Pagano

Francesco



Pizzo

Callipo

Gianluca



Pizzoni

De Nardo

Tiziana

Capogruppo PD Rivello Salvatore

Rombiolo

Navarra

Giuseppe



San Calogero





Capogruppo PD Zinnà Vincenzo

San Costantino Calabro

De Rito

Nicola

Capogruppo Consiglio Comunale Carullo Francesco

San Gregorio d'Ippona





Assessore Lopreiato Rosario

San Nicola da Crissa





Consigliere Comunale Imeneo Alberto

Sant'Onofrio





Consigliere Comunale Addesi Fortunato

Serra San Bruno





Capogruppo PD Consiglio Comunale Federico Rosanna

Sorianello





Consigliere Comunale Santaguida Stefano

Soriano Calabro

Bartone

Francesco Paolo



Spadola

Barbara

Giuseppe



Stefanaconi

Di Si

Salvatore



Tropea

Rodolico

Giuseppe



Vallelonga

Servello

Abdon Egidio



Vazzano

Villì

Domenico



Vibo Valentia

Costa

Elio

Capogruppo PD Lo Schiavo Antonio

Zaccanopoli

Caparra

Pasquale



Zambrone

Pileggi

Giovanna



Zungri





Capogruppo PD Fiamingo Serafino



Provincia di Crotone:

Belvedere Spinello

Macrì

Rosario

Caccuri

Caligiuri

Maria Anna

Carfizzi

Maio

Carmine

Casabona

Carvello

Natale

Castelsilano

Durante

Francesco

Cirò

Caruso

Mario

Cirò marina

Siciliani

Roberto

Cotronei

Belcastro

Nicola

Crotone

Vallone

Peppino

Crucoli

Vulcano

Domenico

Melissa

Murgi

Gino

Mesoraca

Foresta

Armando

Petilia Policastro

Nicolazzi

Amedeo

Rocca di Neto

Blandino

Tommaso

Roccabernarda

Pugliese

Vincenzo

San Mauro Marchesato

Barbuto

Carmine

San Nicola dell'Alto

Scarpelli

Francesco

Santa Severina

Giordano

Salvatore

Savelli

Spina

Francesco Salvatore

Strongoli

Laurenzano

Michele

Umbriatico

Abenante

Rosario Pasquale

Verzino

Parise

Franco