Le risorse saranno destinate soprattutto alla provincia di Vibo Valentia per viabilità, reti idriche, piazze, impianti sportivi e manutenzione dei centri abitati

Circa 45 milioni di euro per sostenere la riqualificazione dei centri abitati, la manutenzione delle strade, il miglioramento delle reti idriche e fognarie e la sistemazione di impianti sportivi, cimiteri, piazze e spazi pubblici. È quanto annunciato dal vicepresidente e assessore ai Lavori pubblici della Regione Calabria, Filippo Mancuso, nel corso di un incontro con i rappresentanti dei Comuni della provincia di Vibo Valentia interessati al programma di finanziamento.

«Le risorse saranno impiegate per interventi di edilizia di prossimità, manutenzione e miglioramento della viabilità, riqualificazione di piazze e realizzazione di opere pubbliche particolarmente importanti per i territori interessati», ha dichiarato Mancuso, secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa della Giunta regionale.

Il vicepresidente della Regione ha spiegato che «si tratta di circa 45 milioni di euro destinati quasi esclusivamente alla provincia di Vibo Valentia, con il coinvolgimento anche di alcuni Comuni appartenenti alle altre province calabresi».

Nel comunicato viene inoltre specificato che, nel corso dell'iniziativa, sono state affrontate tutte le problematiche inerenti al finanziamento per mettere i Comuni nelle condizioni di avviare immediatamente i progetti e i relativi lavori.

Si conclude così la fase amministrativa del programma da 19 milioni di euro, nato da un emendamento alla precedente Legge di Bilancio presentato dal presidente della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, Giuseppe Mangialavori (Forza Italia).

La Regione Calabria ha evidenziato come gli investimenti, inizialmente distribuiti nelle annualità dal 2025 al 2029, possano essere anticipati per favorire l'erogazione delle somme. Una scelta che consentirà ai Comuni di avviare subito la progettazione e la realizzazione degli interventi, senza attendere le scadenze originariamente previste.

Secondo Mancuso, «è giusto evidenziare che questo finanziamento nasce da un emendamento presentato dall'onorevole Mangialavori alla Legge di Bilancio», sottolineando il valore di un intervento che mobilita complessivamente circa 45 milioni di euro, definito «una delle più rilevanti misure a favore dei Comuni calabresi degli ultimi anni».

«Si tratta di un'iniziativa che ha saputo mettere al centro le esigenze delle comunità locali. Questo stanziamento ci offre la possibilità di rafforzare ulteriormente il lavoro che la Regione sta portando avanti per sostenere gli enti locali, rendere i territori più accoglienti e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini», ha aggiunto il vicepresidente.

Mancuso ha infine spiegato che l'incontro con sindaci e amministratori comunali è servito anche a condividere le modalità operative del programma. «La Regione ha scelto di adottare un approccio innovativo e concreto, consapevole delle difficoltà operative che spesso i Comuni si trovano ad affrontare, con l'obiettivo di accelerare l'attuazione degli interventi e garantire risultati tangibili nel più breve tempo possibile», ha concluso.