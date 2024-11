Gianni Papasso eletto sindaco di Cassano allo Ionio per la terza volta. Erano in due a contendersi la poltrona di primo cittadino: l’ex sindaco appunto e Francesco Lombardi. Entrambi guidavano delle coalizioni civiche, senza colori politici. In lizza 112 candidati alla carica di consigliere comunale spalmati in sette liste (3 per Papasso e 4 per Lombardi). L'affluenza alle urne si ferma al 59%.