Il Tribunale di Catanzaro ha ufficializzato le elezione degli otto rappresentanti a Palazzo Campanella tra foto, selfie e strette di mano

Foto, selfie e strette di mano, questa mattina al Tribunale di Catanzaro per la proclamazione dei consiglieri regionali eletti nella circoscrizione centrale, quella che ricomprende le province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, alle elezioni del 5 e 6 ottobre scorso. In particolare il tribunale del capoluogo di regione ha proclamato Filippo Mancuso (Lega), Sergio Ferrari (Forza Italia), Emanuele Ionà (Occhiuto Presidente), Antonio Montuoro (Fratelli d’Italia), Vito Pitaro (Noi Moderati), Marco Polimeni (Forza Italia), Ernesto Alecci (Partito democratico), Enzo Bruno (Tridico Presidente).

Tre i riconfermati a Palazzo Campanella anche per la prossima legislatura: Mancuso, presidente uscente del Consiglio regionale, Montuoro, presidente uscente della Commissione Bilancio, e Alecci, segretario questore uscente del Consiglio regionale, assente alla proclamazione. Faranno il loro esordio a Palazzo Campanella anche il presidente della Provincia di Crotone Ferrari, l'ex presidente della provincia di Catanzaro Bruno, l'ex presidente del consiglio comunale di Catanzaro, Polimeni e l'imprenditore lametino e vicesegretario regionale di Forza Italia, Ionà.

Stamane, dopo quello di Reggio Calabria, anche il Tribunale di Catanzaro ha proceduto alla proclamazione ufficiale dei nuovi consiglieri regionali eletti nella circoscrizione Calabria centro

Interpellato dai cronisti in merito al proprio futuro politico, Mancuso ha dichiarato: «Non è importante ciò che farà Filippo Mancuso ma è importante ciò che riuscirà a farà in questa legislatura questa maggioranza. Sono convinto - ha osservato - che le posizioni individuali debbano essere sempre ricomprese all'interno del lavoro di gruppo di una maggioranza che è ben orientata a continuare l'ottimo lavoro che era stato iniziato». Per Montuoro «c'è grande fiducia per il futuro, siamo sicuri che insieme al presidente Occhiuto e al futuro assetto del governo regionale porteremo avanti le istanze dei cittadini calabresi che hanno inteso confermarci una grande fiducia».

Grande emozione anche per Enzo Bruno: «Continuo da una postazione diversa il mio impegno politico trentennale. L'ho fatto da presidente della Comunità montana, da presidente della Provincia di Catanzaro e per 20 anni da consigliere provinciale, oggi questo "salto" mi consente di continuare di lavorare per la mia terra».

A centrare il grande salto è stato anche il segretario provinciale di Forza Italia Polimeni che arriva a Palazzo Campanella dopo una lunga esperienza maturata al consiglio comunale e provinciale di Catanzaro: «Arrivo in Consiglio regionale con un bagaglio di esperienza che vogliamo mettere a servizio dell'area centrale e di tutta la Calabria».