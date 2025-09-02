La critica delle opposizioni è stata molto forte: «Il comune di Catanzaro vuole imporre un ticket per le visite ai defunti». Un'ordinanza del sindaco Nicola Fiorita ha innescato reazioni e controrepliche in un vespaio di polemiche.Tutto nasce dalla necessità di disciplinare parcheggi e circolazione nella zona nord del capoluogo, a servizio degli ospedali, utilizzando l'area del campo scuola e del cimitero.

Veraldi (Azione)

«Contestiamo il metodo con cui il sindaco intende fare cassa con i cittadini – afferma al nostro Network LaC Stefano Veraldi, consigliere di minoranza nel gruppo di Azione –cittadini utilizzati solo ed esclusivamente come bancomat. È inaccettabile considerare un luogo sacro a pagamento, anche perché i cento posti che loro dicono essere gratuiti sono quelli antistanti il piazzale Rattà.

«A rimetterci sempre i cittadini»

L'area nuova del cimitero, diciamo dove c'è l'obitorio, quella è sempre a pagamento. Riteniamo inopportuna questa delibera, che era assolutamente ritirata e o quantomeno lasciata in essere solo per i pullman di linea che non sono quelli dell'AMC. Quindi come al solito il sindaco continua a raccontare bugie alla città, tira a campare, e sarebbe forse opportuno che si dimettesse».

Il periodo sperimentale partirà entro due settimane con l'obiettivo di agevolare dipendenti di Pugliese e Ciaccio (i due presidi storici dell’attuale Dulbecco dopo l’unificazione con il Policlinico universitario) pazienti e familiari ogni giorno a caccia di un posto auto.

Buccolieri (PD)

«Una strategia per gli ospedalieri»

«L'ordinanza – ribatte Gregorio Buccolieri, consigliere del gruppo PD delegato al Traffico – prevede di rimuovere quella che è la sosta degli autobus nella zona del Campo Scuola, creare un grande parcheggio con un servizio navette che per la prima volta arriverà, toccherà tutti e due i grandi nosocomi».

E le polemiche sollevate da Azione e Lega? «L'opposizione fa il suo mestiere, a volte lo fa bene, a volte lo fa male – aggiunge Buccolieri senza alzare i toni – L'attuazione dell'ordinanza partirà dall'area esterna al cimitero, quindi dal Campo Scuola, per cui non è detto neanche che si debba utilizzare le piattaforme all'interno del perimetro cimiteriale».