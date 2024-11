Parteciperà ad un evento organizzato da Dems dal titolo “Una nuova alleanza civica e di centrosinistra per cambiare l’Italia e la Calabria”

Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, arriva a Cosenza proprio a una settimana dalla direzione nazionale del Pd che ha sancito una svolta in riferimento alle alleanze e al progetto in vista delle prossime elezioni politiche. “Una nuova alleanza civica e di centrosinistra per cambiare l’Italia e la Calabria”. E’ questo il titolo incontro pubblico con Andrea Orlando organizzato da Dems (Democrazia, Europa e Società) Calabria per lunedì 20 novembre alle 16:00 nella sala conferenze dell’Ariha Hotel di Rende (Cs).

Servirà a fare il punto in relazione a questa novità politica anche in riferimento alla Calabria. Coordinerà l’incontro Giuseppe Mazzuca; introdurrà il consigliere regionale del Partito Democratico, Carlo Guccione.