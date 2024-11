Urne aperte fino alle ore 20. A sfidarsi 6 liste con 86 candidati. Lo spoglio subito dopo la chiusura dei seggi. Il turno può rappresentare la cartina tornasole degli equilibri tra le diverse forze in campo, soprattutto in vista delle prossime Regionali

Urne aperte fino alle ore 20 per il rinnovo del consiglio provinciale di Cosenza. Sono tre i seggi allestiti, tutti nel palazzo di Piazza XV Marzo: uno principale in cui sono tra l’altro ammessi al voto gli elettori dei due comuni più grandi, Cosenza e Rende, e due sottosezioni. 1.759 gli amministratori aventi diritto. 86 i candidati che aspirano ad uno dei 16 posti disponibili, distribuiti in sei liste: Provincia Democratica, allestita dal Pd, Insieme per la Provincia, lo schieramento di centrosinistra alla cui composizione ha partecipato il consigliere regionale Giuseppe Giudiceandrea, Italia Del Meridione, il movimento guidato da Orlandino Greco, Noi con la Provincia, lista di riferimento del consigliere regionale Ennio Morrone, Cosenza Azzurra, espressione di Forza Italia, Nuova Provincia, in cui hanno trovato collocazione gli esponenti vicini all’ex sottosegretario Antonio Gentile.

Il valore del voto ponderato

Il corpo elettorale esprime un voto ponderato rispetto alla fascia demografica del comune di appartenenza. In altre parole, la preferenza data dagli amministratori ha un peso maggiore nel calcolo del risultato tanto più è alto il numero dei cittadini del municipio rappresentato. Manca all’appello il comune più popoloso, quello di Corigliano-Rossano, attualmente commissariato in attesa che si svolgano le prime storiche elezioni del neonato municipio.

Affluenza alle ore 17

FASCIA A – POPOLAZIONE FINO A 3.000 ABITANTI

ELETTORI 986

ORE 12: VOTANTI 302 - PARI AL 30,62%

ORE 17: VOTANTI 582 – PARI AL 59,02%



FASCIA B – POPOLAZIONE DA 3.001 A 5.000 ABITANTI

ELETTORI 324

ORE 12: VOTANTI 149 - PARI AL 45,99%

ORE 17: VOTANTI 234 – PARI AL 72,00%



FASCIA C – POPOLAZIONE DA 5.001 A 10.000 ABITANTI

ELETTORI 221

ORE 12: VOTANTI 77 - PARI AL 34,84%

ORE 17: VOTANTI 145 – PARI AL 65,61%



FASCIA D – POPOLAZIONE DA 10.001 A 30.000 ABITANTI

ELETTORI 170

ORE 12: VOTANTI 77 - PARI AL 45,29%

ORE 17: VOTANTI 125 – PARI AL 73,53%



FASCIA E – POPOLAZIONE DA 30001 A 100.000 ABITANTI

ELETTORI 58

ORE 12: VOTANTI 32 - PARI AL 55,17%

ORE 17: VOTANTI 48 - PARI AL 82,76%



TOTALE: ELETTORI 1759 - VOTANTI 1134 - PARI AL 64,40%

Spoglio immediato dopo la chiusura dei seggi

Scongiurato il rischio maltempo, l’afflusso degli elettori è iniziato di buon mattino. Lo spoglio comincerà subito dopo la chiusura dei seggi. Con la riforma attuata dalla Legge Delrio, le elezioni provinciali hanno perso il loro appeal ma sotto il profilo politico, questo turno può rappresentare la cartina tornasole degli equilibri tra le diverse forze in campo, soprattutto in vista delle prossime regionali.