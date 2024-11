Ospite di Antonella Grippo, l’ex premier affronterà i temi scottanti di questo ultimo scorcio di campagna elettorale. In collegamento anche Emiliano (Pd) e Gasparri (FI). In studio Furgiuele (Lega), Esposito (Pd) e Scionti (Iv-Az)

Si apre col botto la settimana di Perfidia che ci condurrà al voto. Il doppio appuntamento con il talk politico di Lac Tv vedrà tra le fiamme dello studio una serie di ospiti ormai pronti a scendere nell’arena elettorale. L’autrice e conduttrice Antonella Grippo è riuscita ad ottenere in esclusiva anche la partecipazione del leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte con il quale la giornalista di Sapri affronterà i temi più importanti della contesa politica.

Ma protagonista insieme all’ex premier, sarà anche il Pd di Michele Emiliano, il presidente della Regione Puglia, che una decina di giorni fa è stato protagonista di un siparietto molto criticato durante la presentazione della Carta di Taranto del Pd, quando ha detto che «il centrodestra dovrà “sputare sangue” e che non passerà, a prescindere da come andranno le elezioni». Il tutto, tra gli applausi del segretario Pd Letta.

In studio, invece, le fiamme di Perfidia arderanno per Domenico Furgiuele (Lega), Teresa Esposito (Pd), e Fabio Scionti (Iv-Az), mentre in collegamento è prevista la partecipazione di Maurizio Gasparri (FI). In questa nuova puntata di Perfidia, la quarta, Antonella Grippo sarà accompagnata dal giornalista di LaC News24 Pasquale Motta. Collegati anche due notisti politici nazionali: Pietro Senaldi, vicedirettore di Libero, e Daniela Preziosi, notista politica per il quotidiano Domani.

Dunque, appuntamento con Antonella Grippo e la nuova stagione di Perfidia, questa sera, a partire dalle 21:30 su LaC Tv al canale 11 del digitale terrestre, 411 tivusat e 820 della piattaforma Sky.