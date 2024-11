A ognuno la sua “Leopolda”. Anche il Movimento 5 stelle si appresta a focalizzare argomenti, problematiche e soluzioni in un incontro basato sull’organizzazione di tavoli tematici. Accadrà domani, sabato 7 dicembre, a Rende, dove all’Hotel BV President, si terrà il secondo meeting dei Fattivi 5stelle Calabria, alla presenza del candidato alla presidenza della Regione, Francesco Aiello. I promotori, in una nota, spiegano che l’obiettivo è adottare “un nuovo metodo di lavoro e di condivisione di idee, di progetti e di proposte al fine di concretizzare un programma rivoluzionario per le prossime elezioni della regione Calabria”. Fulcro dell’iniziativa sono i laboratori tematici, animati da gruppi di lavoro che in collaborazione con i parlamentari 5s individueranno le criticità della regione, suggerendo le possibili soluzioni.

“La discussione - si legge nel comunicato - riguarderà i temi che da sempre appartengono al M5s, in particolare autonomia e riforme regionali, ambiente e agricoltura, turismo, politiche sociali, istruzione e disabilità, ma anche trasporti, cultura arte. Si discuterà, inoltre, di innovazione, sanità e bilancio regionale, nonché del nuovo assetto territoriale del Movimento e della piattaforma Rousseau”.

Ai tavoli di lavoro parteciperanno anche deputati e sentaori, ai quali saranno affidati, in qualità di referenti, le tematiche e le proposte da elaborare che verranno presentate alla fine della giornata di plenaria.