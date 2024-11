«L’obiettivo che abbiamo con Paolo Mascaro è quello di unire le due città per divenire più forti come area centrale della Calabria e contare di più a livello regionale».

Preme l’acceleratore sull’asse Catanzaro – Lamezia il presidente della Provincia Sergio Abramo. Rinforzare la città della Piana, investire su questa, ha spiegato durante l’incontro con il sindaco Paolo Mascaro destinato all’illustrazione del progetto del parco della Biodiveristà del quartiere Savutano, significa irrobustire la Provincia.

Si partirà della metropolitana leggera tra le due città che dovrebbe portare dallo scalo aeroportuale lametino alla città capoluogo. Diverse le polemiche nate sull’argomento a causa della presunta esclusione dal percorso delle tre stazioni ferroviarie lametine ( la centrale di Sant’Eufemia, Nicastro e quella appena riaperta di Sambiase). Ma Abramo ha precisato che il progetto al vaglio al momento non ne prevede l’esclusione e che se non ci dovesse trovare in accordo non si proseguirà con il finanziamento.

Ci sono poi i fondi dei Cis, Contratti istituzionali di sviluppo: ben 60 milioni di euro quelli destinati a Lamezia. In totale sono stati presentati progetti per 430 milioni di euro. Si lavora anche sul tema rifiuti:«Ad Alli – ha spiegato-stiamo per consegnare i lavori per 70 milioni di euro e a Lamezia stiamo preparando la gara per l’impianto e la nuova discarica gestita dalla Multiservizi. Avremo quindi due discariche».