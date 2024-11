«La sottoscrizione dell’accordo quadro con il Formez per la selezione del personale che lavorerà per la Regione, è di straordinaria importanza, perché ci consentirà di rafforzare e rendere più efficiente l’amministrazione, seguendo i criteri di trasparenza e merito e premiando la formazione e le competenze». È quanto afferma l’assessore regionale alle Risorse umane Filippo Pietropaolo, dopo l’approvazione in giunta, su proposta del presidente Roberto Occhiuto, dell’accordo con Formez Pa.

Si tratta di un organismo in house della presidenza del Consiglio e degli altri associati pubblici, che ha tra gli obiettivi la realizzazione di interventi di miglioramento della qualità istituzionale e amministrativa, e la messa a sistema degli interventi di accompagnamento, affiancamento, consulenza e formazione. L'accordo nasce nell’ambito della implementazione dei sistemi di governance strategica e gestionale della Regione Calabria.

«In seguito alla stipula del protocollo - aggiunge Pietropaolo – come primo intervento procederemo alla pubblicazione, entro la fine dell’anno, dell’avviso pubblico per la selezione del personale necessario al potenziamento dei Centri per l’impiego calabresi, come previsto dal piano straordinario approvato dalla precedente giunta, grazie all'impegno dell'assessore Fausto Orsomarso, e dal ministero del Lavoro. Proprio grazie al finanziamento ministeriale saranno infatti assunti oltre 500 operatori per portare i Centri per l’impiego calabresi al livello delle altre regioni italiane in termini di efficienza e qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese. Un investimento consistente - conclude - che prevede anche la formazione del personale, oltre all’ammodernamento e al potenziamento strutturale e tecnologico».