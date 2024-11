Chirurgia generale e Cardiochirurgia sono state riconosciute come scuole di Specializzazione di area medica, «ciò rappresenta un risultato importante, si è trattato di una battaglia politica dura, ma alla fine l’impegno, la costanza e il buon senso hanno prevalso», affermano il sottosegretario di Stato Gentile e il Capogruppo in Commissione Sanità di Palazzo Madama, Aiello

«Riteniamo a questo punto fondamentale rivolgere un ringraziamento al Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, oltreché al Capo Gabinetto del Ministero stesso, Consigliere Giuseppe Chinè, i quali hanno dimostrato grande competenza tecnica e sensibilità politica, contribuendo in modo decisivo al raggiungimento dell’obiettivo più utile alla collettività e all’Ateneo catanzarese», hanno affermato entrambi i parlamentari.

!banner!

Gentile e Aiello hanno aggiunto «lasciarsi demotivare, … ovvero dismettere l’attenzione da una tematica fondamentale per lo sviluppo economico e culturale della nostra terra, si sarebbe rivelato un grave errore da parte della classe politica operante. Pertanto abbiamo sempre fermamente creduto nella necessità di non depauperare la nostra regione di Scuole di Specializzazione così importanti per l’utenza e per il futuro dei nostri giovani medici. Continueremo, – concludono Aiello e Gentile – finchè avremo ruolo e forza, a porre attenzione a due realtà, come quelle dell’università e dell’assistenza sanitaria, che rimarranno sempre centrali nelle dinamiche regionali».