I giovani di Forza Italia di Lamezia Terme, con il supporto del Coordinatore Provinciale Francesco De Sarro, hanno organizzato una cena di beneficenza il cui ricavato è andato all’operazione denominata batticuore.

Lamezia Terme - L’evento ha avuto lo scopo di raccogliere fondi per l’acquisto di un defibrillatore da donare ad uno dei campi di calcio di Lamezia Terme dove si svolgono partite nelle categorie dilettantistiche.

“Noi giovani forzisti lametini – afferma De Sarro – abbiamo voluto portare avanti questa raccolta fondi in quanto pienamente consapevoli dell’importanza della presenza di un defibrillatore in uno stadio dove si svolgono competizioni sportive”.



“Lo sport – aggiunge De sarro - non è soltanto professionismo. Tra i dilettanti, in campi di calcio con zolle di terra sconnessa, vi sono molti decessi, quasi sempre legati a problemi cardiaci. L’arresto cardiaco rappresenta la prima causa di morte per i calciatori in campo, che colpisce ad ogni età, senza segnali o sintomi. Perciò è necessario un intervento rapido ed efficace perché se si è colti da arresto cardiaco la defibrillazione deve avvenire entro i primi cinque minuti per evitare danni irreversibili al cervello”.



“Voglio ringraziare – sottolinea De Sarro - i tanti ragazzi che hanno partecipato, con particolare entusiasmo, alla cena di beneficenza. Essere solidali significa, infatti, rendere più forte una comunità e tenere alta l’attenzione sui problemi che ci investono quotidianamente. Un grazie particolare va al coordinatore regionale di Forza Italia giovani Luigi De Rose che ha fornito un grande sostegno all'operazione batticuore, a Marta Monteleone, vicecoordinatrice regionale di Forza Italia Giovani giovani e a Pietro Stanizzo, delegato di Forza Italia giovani per le politiche giovanili nel Sud Italia, sempre vicini alle esigenze di tutti i giovani forzisti Lametini”.



“Con i fondi raccolti in questa serata e grazie ai contributi elargiti in precedenza – conclude il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Giovani - siamo a buon punto in vista della realizzazione del nostro obiettivo. A breve speriamo di tagliare il traguardo e procedere all’acquisto del defibrillatore”.