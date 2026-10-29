La manifestazione di Giustizia X Ostia riaccende i riflettori sul degrado nell’area della stazione Cristoforo Colombo e sulle strutture abbandonate. Lorenzo Amico attacca la maggioranza e chiede interventi urgenti per residenti, commercianti e pendolari

La situazione dell’ex Algida e dell’area della stazione Cristoforo Colombo torna al centro dell’attenzione con la manifestazione organizzata questa mattina da Giustizia X Ostia davanti alla sede del X Municipio. Al centro della protesta, la richiesta di interventi urgenti per garantire la sicurezza, ripristinare il decoro urbano e recuperare le strutture abbandonate, anche alla luce della bocciatura della mozione presentata dalla consigliera municipale Sara Adriani (FdI).

Alla manifestazione ha partecipato anche Lorenzo Amico, esponente locale di Forza Italia, che ha denunciato le criticità del territorio e quelle che considera priorità disattese dall’attuale maggioranza.

«Siamo al collasso. Il cambio del direttore apicale del Municipio, che considero legato a giochi politici, si inserisce in un quadro in cui questa maggioranza sembra concentrarsi sulle dinamiche politiche anziché sulle reali esigenze del territorio. La priorità per Ostia deve essere la sicurezza dei cittadini, il ripristino del decoro e il recupero delle strutture abbandonate. Non possiamo continuare a ignorare problemi che incidono quotidianamente sulla vita di residenti, commercianti e pendolari. Servono risposte concrete, non ulteriori rinvii».

Amico richiama inoltre l’attenzione sulla necessità di intervenire in un’ottica di prevenzione, senza aspettare che si verifichino episodi ancora più gravi.

«Bisogna bonificare l’ex Algida, mettere in sicurezza l’area e restituire dignità non soltanto a questa zona, ma a tutto il territorio del X Municipio. Non possiamo aspettare che succeda qualcosa di grave prima di intervenire. La sicurezza significa prevenire, agire per tempo e garantire ai cittadini la tranquillità che meritano. Servono controlli, manutenzione e un piano concreto per recuperare le strutture abbandonate e contrastare il degrado. Il Municipio deve tornare a occuparsi delle priorità dei cittadini, mettendo da parte i giochi politici e concentrandosi sui problemi reali del territorio».

In conclusione, Amico ha voluto ringraziare gli organizzatori della manifestazione: «Ringrazio Giustizia X Ostia e, in particolare, Mauro Delicato per l’impegno e per aver dato voce a una battaglia importante per il nostro territorio. Sono stato davvero contento di vedere presenti e uniti i partiti della coalizione di centrodestra. L’unità è la nostra forza: insieme andremo avanti, con determinazione, per cambiare questo territorio e restituire a Ostia la sicurezza, il decoro e l’attenzione che merita».