Una settimana fa annunciava le sue dimissioni da presidente della Sacal, società aeroportuale che gestisce gli scali di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone, Arturo De Felice. Ancora altri sette giorni di tempo e dovrà essere nominato il suo successore.

Il tempo scorre, le lancette dell’orologio vanno veloci e così anche gli incontri e i confronti per trovare un suo successore. In un primo tempo era stata presa in considerazione come nuovo numero uno della Sacal l’ex senatrice Annamaria Mancuso, vicina alla Lega. Ipotesi che lei stessi si è affrettata a smentire con vigore asserendo di non essere affatto interessata alla poltrona. E dopo l’annuncio della Mancuso, il Carroccio sembra abbia iniziato un’interlocuzione con l’Udc volta a favorire la nomina di Pasqualino Scaramuzzino, già presidente di Fondazione Terina e sindaco di Lamezia Terme.





Il segretario regionale della Lega Cristian Invernizzi è ormai una presenza fissa in Regione e pare che ci siano stati già incontri con Scaramuzzino, coinvolgendo anche Franco Talarico per lo Scudo Crociato, Pietro Molinaro per la Lega nonché Domenico Furgiuele. Ma la partita è tutt’altro che chiusa. Tante le teste da mettere d’accordo e i nomi che ancora vengono messi sul piatto. Poco però il tempo rimasto per chiudere il “conclave” e trovare una figura in grado di prendere sulle spalle il destino dei tre aeroporti calabresi.