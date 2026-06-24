Il deputato azzurro commenta la sottoscrizione dell’intesa tra Enac, Regione e Comune: «Una notizia importante per il Tirreno cosentino e per l’intera Calabria»

«La firma dell’accordo tra Enac, Enac Servizi, Regione Calabria e Comune di Scalea per la riqualificazione dell’aviosuperficie e il suo inserimento nel progetto di Regional Air Mobility rappresenta una notizia importante per il Tirreno cosentino e per l’intera Calabria. È un passaggio che merita di essere letto non come un punto di arrivo, ma come l’avvio di un percorso concreto di sviluppo infrastrutturale e territoriale». Lo dichiara il deputato di Forza Italia Andrea Gentile, intervenendo dopo la sottoscrizione dell’intesa avvenuta oggi presso il Palazzo dell’Aviazione Civile.

«Desidero esprimere apprezzamento al sindaco di Scalea, Mario Russo, che insieme all’amministrazione comunale ha creduto in questa prospettiva accompagnando con determinazione un iter che oggi registra un primo risultato significativo. Allo stesso modo va riconosciuto il ruolo decisivo del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nel continuare a sostenere una strategia orientata al rafforzamento delle infrastrutture regionali e alla crescita della competitività del territorio».

Per Gentile, il valore dell’accordo risiede soprattutto nella capacità di mettere in rete istituzioni diverse attorno a un obiettivo condiviso.

«Quando livelli istituzionali differenti dialogano e lavorano nella stessa direzione – Governo, Regione, enti locali e organismi tecnici – si creano le condizioni per trasformare idee e potenzialità in progetti concreti. La sfida della mobilità moderna si gioca anche sulla capacità di offrire nuove connessioni ai territori che storicamente hanno avuto meno opportunità».

Nel suo intervento il parlamentare azzurro richiama anche il lavoro di raccordo svolto sul territorio dal gruppo dirigente regionale di Forza Italia.

«Desidero sottolineare anche il contributo del consigliere regionale di Forza Italia Antonio De Caprio, che sul territorio porta avanti un’attività costante di confronto e concertazione con le amministrazioni comunali e, nello specifico, con il Comune di Scalea e il sindaco Mario Russo. La sinergia istituzionale, quando è orientata ai risultati e non alla visibilità, rappresenta uno strumento fondamentale per accompagnare processi complessi e creare condizioni favorevoli agli investimenti».

Gentile conclude guardando alla fase operativa che si apre.

«Adesso occorre consolidare questo percorso con serietà, programmazione e capacità di attuazione. La prospettiva di inserire Scalea nella rete della mobilità aerea regionale può diventare un’opportunità per il turismo, per l’economia locale e per l’accessibilità dell’intera area dell’alto Tirreno calabrese. I territori crescono quando riescono a immaginare il futuro e a costruirlo insieme».