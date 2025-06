Affluenza al 20,28% al rilevamento delle 19 per il ballottaggio per l'elezione del sindaco di Lamezia Terme che vede confrontarsi il candidato di centrodestra Mario Murone e quella di centrosinistra Doris Lo Moro.

Un dato in calo di circa 15 punti rispetto a due settimane fa. In occasione del primo turno, alle 19, infatti, aveva votato il 35,10% degli aventi diritto.

Per quel che riguarda i referendum, la Calabria resta la regione – in tutta italia – con la percentuale più bassa: alle urne si sono recati solo il 10,11% dei calabresi contro la media nazionale 15,86%