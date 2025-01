Il primo cittadino non si ferma qui: «Interventi per oltre un milione di euro per il decoro urbano. Il sogno resta il lungomare»

Altra stanghetta verde aggiunta alla lista delle opere compiute dall'amministrazione comunale di Africo e guidata dal sindaco Domenico Modaffari che ha ottenuto un cospicuo finanziamento da un milione e quattrocentomila euro da investire sul settore scolastico. Una notizia sicuramente importante e che dimostra l'attaccamento anche all'istruzione della corrente giunta.

La soddisfazione del sindaco Modaffari

Di enorme soddisfazione sono le parole dello steso primo cittadino Modaffari: «Questo è un altro importante tassello che aggiungiamo agli obiettivi centrati dalla mia amministrazione comunale. Per questo ho gioito al quarto finanziamento ottenuto di un milione e quattrocento mila euro sull'edilizia scolastica, risorse che saranno finalizzate all'adeguamento e all'efficientamento della scuola media di via provinciale». E ancora: «In quell'edificio ho rinvenuto ammassati in un unico plesso scolastico sia gli alunni delle elementari che quelli delle medie, e questo sarà il quarto dei progetti che realizzeremo per dare ai nostri ragazzi aule dignitose, per farli crescere in ambienti salubri».

Il nuovo finanziamento scolastico precede gli interventi sull'edificio di via F.lli Bandiera che verranno inaugurati a breve. In corso sempre su via Provinciale sorgerà un Polo scolastico socio-educativo all'avanguardia, comprensivo di un'apposita struttura da adibire a mensa scolastica. Ecco ancora le parole del sindaco: «Colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara col quale ho avuto, in una sua visita nella locride una vivace incomprensione subito chiarita. Il nostro è un modello scolastico di ultima generazione, confacente al credo dell'amministrazione».

Bello e saper fare è il motto della corrente amministrazione, come afferma lo stesso Modaffari: «Sì proprio così, è bello fare cose importanti per la nostra cittadina che ha inoltre visto rifiorire un lembo di terra trovato a discarica e che noi abbiamo rigenerato a stadio di calcio che adesso è preso a modello di struttura all'avanguardia dell'intera Calabria. Sono le azioni propositive che abbiamo messo in campo, i finanziamenti ottenuti che da qui a poco matureranno nei loro effetti positivi anche sul fronte del decoro urbano e sulla sicurezza del territorio comunale con opere di mitigazione idraulica del torrente Frasso in corso di esecuzione».

Ecco gli altri progetti in cantiere

Insomma, tanti sono i progetti di ristrutturazione dell'amministrazione, volta a dare un'immagine sempre più positiva di Africo. A tal proposito, il sindaco Modaffari non dimentica la questione urbana: «Sul decoro urbano abbiamo interventi per oltre un milione di euro che prevedono 400 punti luce efficientate a led a basso consumo, zone di nuovi marciapiedi dove verranno installate 35 nuove panchine, rivisitate e riqualificate tutte le strade urbane. Infine nelle immediate adiacenze di piazza del SS. Salvatore sono previsti interventi di rigenerazione urbana su via Genova e via Michelangelo con la sostituzione del vetusto bitume e l'installazione e posa in opera di pavimentazione in pietra transitabile. Questo nell'immediato con molti cantieri già aperti e visibili agli occhi della cittadinanza. Resta ora il sogno del lungomare a cui stiamo lavorando e per il quale siamo già alla fase del documento di indirizzo progettuale ed economico».