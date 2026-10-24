«La Federazione provinciale del Partito Democratico di Cosenza condanna con fermezza l’agguato avvenuto a Lattughelle, che è costato la vita a Silvana Sibarelli. Un episodio di violenza che colpisce la comunità di Cassano all’Ionio e l’intera provincia». Così Claudio Stefanazzi, deputato del Partito Democratico e Commissario della Federazione del PD della Provincia di Cosenza.

«Condividiamo l’appello del Vescovo, Monsignor Francesco Savino, e la sua richiesta di non voltarsi dall’altra parte - continua Stefanazzi -. Un omicidio a colpi d’arma da fuoco non è mai un affare privato: è una ferita all’ordine democratico e alla sicurezza di tutti. Per questo aderiamo all’iniziativa promossa dal Vescovo insieme al sindaco, in programma lunedì 26 ottobre al Teatro comunale di Cassano all’Ionio invitando i cittadini a partecipare numerosi».

Poi ancora: «Alla magistratura e alle forze dell’ordine va il nostro sostegno: confidiamo che le indagini facciano rapidamente chiarezza. Al loro lavoro deve accompagnarsi, sempre, l’impegno della politica e delle istituzioni. Servono una presenza costante dello Stato, presìdi di legalità, investimenti nella scuola, nel lavoro e nei servizi, perché solo così si sottrae terreno a chi usa l’intimidazione e le armi».

«Il Partito Democratico - conclude il dem - continuerà a lavorare sul territorio, nei Comuni e nelle sedi istituzionali, perché la sicurezza e la tutela della legalità restino priorità concrete dell’agenda politica, e non solo temi da affrontare all’indomani di un fatto di sangue»