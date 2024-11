Trattori in corteo da Crotone a Catanzaro per sollecitare i pagamenti dei premi dell'Unione Europea

Sono circa trecento gli agricoltori che stanno protestando da stamattina di fronte agli uffici della cittadella regionale di Catanzaro. Trenta i trattori giunti da Crotone, creando disagi sulla statale 106 tra Crotone e Catanzaro. La protesta è promossa da un comitato spontaneo di agricoltori, in prevalenza di Isola Capo Rizzuto e Cutro, che richiedono l'intervento della Regione per accelerare i pagamenti dei premi dell'Unione Europea relativi al settore agricolo. Inutili le rassicurazioni del governatore Oliverio, secondo cui "nella prossima settimana sarà possibile liquidare le donande uniche per un importo complessivo pari a circa quaranta milioni di euro".