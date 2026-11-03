Sono 168 i Comuni calabresi ammessi a finanziamento nell’ambito del secondo Avviso pubblico relativo all’intervento SRD07 del Complemento di programmazione per lo Sviluppo rurale (Cs) Calabria 2023-2027, dedicato agli investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali. Tutte impegnate le risorse messe a bando per circa 25 milioni di euro.

Dei 168 Comuni beneficiari, 130 ottengono per la prima volta un finanziamento attraverso l’intervento SRD07, mentre 38 potranno realizzare un ulteriore progetto, grazie a una seconda assegnazione destinata a interventi ritenuti particolarmente strategici per i rispettivi territori.

Il bando prevedeva la possibilità di realizzare opere di viabilità rurale, ristrutturazione e messa in sicurezza delle strade esistenti, reti idriche, infrastrutture elettriche, del gas, pubblica illuminazione e infrastrutture turistiche e ricreative.

«Abbiamo voluto mettere a disposizione dei Comuni risorse importanti – spiega l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo – per intervenire su infrastrutture che incidono direttamente sulla qualità della vita delle comunità e sulla competitività del sistema agricolo. Parliamo di investimenti che migliorano i servizi, rendono i territori più accessibili e attrattivi e creano nuove opportunità di sviluppo. Il fatto che quasi il 94% dei Comuni potenzialmente beneficiari abbia ottenuto almeno un finanziamento, considerando insieme i due Avvisi dimostra la capillarità dell’intervento e la volontà della Regione di non lasciare indietro nessuna area del territorio regionale».

Un dato significativo che emerge dal quadro complessivo dei due Avvisi pubblici riguarda, infatti, il numero dei beneficiari: sono 375 i Comuni calabresi che hanno ottenuto almeno un finanziamento sull’intervento SRD07, mentre 38 hanno beneficiato di una doppia assegnazione. Su 399 Comuni potenzialmente ammissibili – i 404 Comuni calabresi, esclusi i cinque capoluoghi di provincia – la misura ha raggiunto 375 amministrazioni, pari al 93,98% del totale.