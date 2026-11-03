Sono 168 i Comuni calabresi ammessi a finanziamento nell’ambito del secondo Avviso pubblico relativo all’intervento SRD07 del Complemento di programmazione per lo Sviluppo rurale (Cs) Calabria 2023-2027, dedicato agli investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali. Tutte impegnate le risorse messe a bando per circa 25 milioni di euro.

Dei 168 Comuni beneficiari, 130 ottengono per la prima volta un finanziamento attraverso l’intervento SRD07, mentre 38 potranno realizzare un ulteriore progetto, grazie a una seconda assegnazione destinata a interventi ritenuti particolarmente strategici per i rispettivi territori.

Il bando prevedeva la possibilità di realizzare opere di viabilità rurale, ristrutturazione e messa in sicurezza delle strade esistenti, reti idriche, infrastrutture elettriche, del gas, pubblica illuminazione e infrastrutture turistiche e ricreative.

«Abbiamo voluto mettere a disposizione dei Comuni risorse importanti – spiega l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo – per intervenire su infrastrutture che incidono direttamente sulla qualità della vita delle comunità e sulla competitività del sistema agricolo. Parliamo di investimenti che migliorano i servizi, rendono i territori più accessibili e attrattivi e creano nuove opportunità di sviluppo. Il fatto che quasi il 94% dei Comuni potenzialmente beneficiari abbia ottenuto almeno un finanziamento, considerando insieme i due Avvisi dimostra la capillarità dell’intervento e la volontà della Regione di non lasciare indietro nessuna area del territorio regionale».

Un dato significativo che emerge dal quadro complessivo dei due Avvisi pubblici riguarda, infatti, il numero dei beneficiari: sono 375 i Comuni calabresi che hanno ottenuto almeno un finanziamento sull’intervento SRD07, mentre 38 hanno beneficiato di una doppia assegnazione. Su 399 Comuni potenzialmente ammissibili – i 404 Comuni calabresi, esclusi i cinque capoluoghi di provincia – la misura ha raggiunto 375 amministrazioni, pari al 93,98% del totale.

Regione Calabria, graduatoria definitiva dell’intervento SRD07

Il Dipartimento Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale della Regione Calabria, con Decreto Dirigenziale n. 18731 del 3 novembre 2026, ha approvato la graduatoria definitiva del Secondo Avviso Pubblico relativo all’intervento SRD07, dedicato agli investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e lo sviluppo socio-economico delle aree rurali, nell’ambito del CSR 2023-2027.

24.954.282,80 €Totale concesso
168Progetti finanziati
130 su 130Elenco A finanziati
38 su 189Elenco B finanziati

1. Elenco A – Domande ammissibili e finanziate

Nell’Elenco A sono comprese le domande presentate dagli enti pubblici non finanziati con il primo Avviso. Tutte le 130 domande ammissibili risultano finanziate per le risorse disponibili.

Pos.Comune (Provincia)N° domanda SIANPuntiContributo concesso
1SAN MARTINO DI FINITA (CS)3483002989760146.612,57 €
2PLATÌ (RC)3483002709953150.000,00 €
3MELISSA (KR)3483002998853150.000,00 €
4SAN LORENZO DEL VALLO (CS)3483002902048150.000,00 €
5CONDOFURI (RC)3483002871748150.000,00 €
6SAN LUCA (RC)3483002700848150.000,00 €
7PIANOPOLI (CZ)3483002994748149.965,03 €
8CAMPANA (CS)3483002765148150.000,00 €
9FILADELFIA (VV)3483002738847149.874,49 €
10LONGOBUCCO (CS)3483002913745150.000,00 €
11SANTA CATERINA DELLO IONIO (CZ)3483002908744149.394,06 €
12PALIZZI (RC)3483002718044150.000,00 €
13POLISTENA (RC)3483002703243150.000,00 €
14RENDE (CS)3483002907943163.389,01 €
15SAN PROCOPIO (RC)3483002955842147.088,63 €
16BIVONGI (RC)3483002903842149.743,87 €
17CASABONA (KR)3483002785941150.000,00 €
18SEMINARA (RC)3483002714941148.191,82 €
19MONTEROSSO CALABRO (VV)3483002773541150.000,00 €
20CROPALATI (CS)3483002752940150.000,00 €
21PAZZANO (RC)3483002779240150.000,00 €
22LAPPANO (CS)3483002944240150.000,00 €
23ROTA GRECA (CS)3483002792540150.000,00 €
24SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)3483002931939179.746,71 €
25CARERI (RC)3483002869138150.000,00 €
26CARFIZZI (KR)3483002780038150.000,00 €
27SELLIA (CZ)3483002699238150.000,00 €
28BELVEDERE MARITTIMO (CS)3483002996238150.000,00 €
29PORTIGLIOLA (RC)348300290533896.650,45 €
30COSOLETO (RC)3483002984837150.000,00 €
31STEFANACONI (VV)3483002873337150.000,00 €
32CAPISTRANO (VV)3483002939237150.000,00 €
33TORRE DI RUGGIERO (CZ)3483002924437150.000,00 €
34SINOPOLI (RC)348300289803687.237,26 €
35GALATRO (RC)3483002759436149.595,82 €
36ROSETO CAPO SPULICO (CS)3483002899836150.000,00 €
37NOCARA (CS)3483002997036150.000,00 €
38SAN GIOVANNI DI GERACE (RC)3483002801436150.000,00 €
39SAN PIETRO DI CARIDÀ (RC)3483002768535150.000,00 €
40CANNA (CS)3483002965735150.000,00 €
41PLATACI (CS)3483003020035149.500,00 €
42CORIGLIANO-ROSSANO (CS)3483002957434196.083,85 €
43SAN NICOLA DA CRISSA (VV)3483002746134150.000,00 €
44LAGO (CS)3483002945934150.000,00 €
45GRISOLIA (CS)3483002893134149.913,68 €
46SAN LUCIDO (CS)3483002937634150.000,00 €
47AIETA (CS)3483003003634150.000,00 €
48CHIARAVALLE CENTRALE (CZ)3483002809733150.000,00 €
49APRIGLIANO (CS)3483002853533149.417,00 €
50BUONVICINO (CS)3483002731333146.868,42 €
51PEDIVIGLIANO (CS)3483002728933148.072,70 €
52MONTEBELLO JONICO (RC)3483002999632149.301,09 €
53ZUNGRI (VV)3483002980632149.482,50 €
54CRUCOLI (KR)3483002995432149.190,94 €
55SAN PIETRO IN AMANTEA (CS)3483002840232150.000,00 €
56SPADOLA (VV)3483003002832136.691,73 €
57CASTROVILLARI (CS)3483002870931184.394,26 €
58TAURIANOVA (RC)3483002744631200.000,00 €
59TERRANOVA DA SIBARI (CS)3483002851931150.000,00 €
60FRANCAVILLA ANGITOLA (VV)3483002897231150.000,00 €
61SAN FERDINANDO (RC)3483002788331149.694,49 €
62CETRARO (CS)3483002695030150.000,00 €
63SETTINGIANO (CZ)3483002962430150.000,00 €
64PALUDI (CS)348300270653095.003,26 €
65FERRUZZANO (RC)3483003030930149.973,07 €
66LONGOBARDI (CS)3483002874130145.741,11 €
67MENDICINO (CS)3483002990530150.000,00 €
68BELMONTE CALABRO (CS)3483003006930150.000,00 €
69SANTA MARIA DEL CEDRO (CS)3483002938430147.699,93 €
70GIRIFALCO (CZ)3483002867529150.000,00 €
71GIOIOSA IONICA (RC)3483002911129150.000,00 €
72VALLEFIORITA (CZ)3483002922829150.000,00 €
73DAVOLI (CZ)3483003009329150.000,00 €
74CERVICATI (CS)3483002976429149.962,90 €
75MARTIRANO (CZ)3483002833729150.000,00 €
76MAROPATI (RC)3483002848528150.000,00 €
77BOVALINO (RC)3483002729728150.000,00 €
78AMANTEA (CS)3483002694328200.000,00 €
79SCILLA (RC)3483002894928150.000,00 €
80GIMIGLIANO (CZ)3483002806328150.000,00 €
81PALERMITI (CZ)3483002969928150.000,00 €
82AGNANA CALABRA (RC)3483002837828149.167,96 €
83ROVITO (CS)3483002879028149.877,77 €
84MONGIANA (VV)3483003027528150.000,00 €
85BAGALADI (RC)3483002791727150.000,00 €
86VAZZANO (VV)3483002961627150.000,00 €
87UMBRIATICO (KR)3483002800627149.946,86 €
88CASALI DEL MANCO (CS)3483002968127149.393,95 €
89ZUMPANO (CS)3483002943427131.939,36 €
90SANT'AGATA DI ESARO (CS)3483002777627144.775,69 €
91CENTRACHE (CZ)3483002993927149.669,37 €
92ARGUSTO (CZ)348300277432796.278,83 €
93SANGINETO (CS)3483003001027150.000,00 €
94NICOTERA (VV)3483002716426150.000,00 €
95SAN LORENZO (RC)3483002917826150.000,00 €
96MONGRASSANO (CS)3483002950926150.000,00 €
97MONTEGIORDANO (CS)3483002829526149.676,28 €
98FUSCALDO (CS)3483002841026140.275,29 €
99SANT'AGATA DEL BIANCO (RC)3483002767726150.000,00 €
100PIANE CRATI (CS)3483002960826149.873,21 €
101CARPANZANO (CS)3483002814726150.000,00 €
102OPPIDO MAMERTINA (RC)3483002849325150.000,00 €
103PIZZONI (VV)3483002852725150.000,00 €
104RICADI (VV)3483002971525149.256,15 €
105SAN DONATO DI NINEA (CS)3483002992125149.849,36 €
106SAN CALOGERO (VV)3483002745324149.210,16 €
107ROGGIANO GRAVINA (CS)3483002919424149.543,10 €
108SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE (RC)3483002926924149.776,64 €
109ZAMBRONE (VV)3483002889924149.256,15 €
110IONADI (VV)348300271982492.367,70 €
111PRAIA A MARE (CS)3483003024224150.000,00 €
112FOSSATO SERRALTA (CZ)3483003032524149.944,00 €
113LUZZI (CS)3483003004423148.354,65 €
114FEROLETO DELLA CHIESA (RC)348300300512372.056,21 €
115ALESSANDRIA DEL CARRETTO (CS)3483003033323150.000,00 €
116MARINA DI GIOIOSA IONICA (RC)3483003008522145.628,15 €
117MARTIRANO LOMBARDO (CZ)3483002771922149.669,98 €
118TORTORA (CS)3483002927722150.000,00 €
119MILETO (VV)3483003007721150.000,00 €
120SAN VINCENZO LA COSTA (CS)3483002981421149.316,42 €
121AIELLO CALABRO (CS)3483002972321149.443,26 €
122BRUZZANO ZEFFIRIO (RC)3483002726321149.676,84 €
123DIAMANTE (CS)3483002909521150.000,00 €
124BELSITO (CS)3483002856821149.823,51 €
125FALERNA (CZ)3483002876620150.000,00 €
126CALOPEZZATI (CS)3483002985520150.000,00 €
127BOVA MARINA (RC)3483002991320140.102,66 €
128DASÀ (VV)3483002858420149.780,53 €
129SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE (RC)3483002735420150.000,00 €
130SANTO STEFANO IN ASPROMONTE (RC)3483003026720143.761,45 €

2. Elenco B – Domande ammissibili e finanziate

Nell’Elenco B sono inserite le domande degli enti pubblici già finanziati con il primo Avviso. Le domande ammesse sono 189: le prime 38 posizioni risultano finanziate, per un contributo complessivo di 5.692.110,66 euro. Le posizioni dalla 39 alla 189 sono ammesse ma non finanziate per carenza di fondi.

Pos.Comune (Provincia)N° domanda SIANPuntiContributo concesso
1CERCHIARA DI CALABRIA (CS)3483002947560150.000,00 €
2MAIDA (CZ)3483002863457149.603,90 €
3SAN DEMETRIO CORONE (CS)3483002839455150.000,00 €
4ACRI (CS)3483002819654200.000,00 €
5FRANCAVILLA MARITTIMA (CS)3483002966553150.000,00 €
6ROSE (CS)3483002762853150.000,00 €
7SAMO (RC)3483002855053147.123,85 €
8SORBO SAN BASILE (CZ)3483002988953150.000,00 €
9ROCCABERNARDA (KR)3483002697652140.482,85 €
10SANTA SOFIA D'EPIRO (CS)3483002850152150.000,00 €
11SAN PIETRO A MAIDA (CZ)3483002915252149.000,00 €
12CAULONIA (RC)3483002910352150.000,00 €
13BELCASTRO (CZ)3483002796652150.000,00 €
14BIANCO (RC)3483002823852147.025,58 €
15SAN BASILE (CS)3483002797452150.000,00 €
16CALOVETO (CS)3483002781852150.000,00 €
17PALLAGORIO (KR)3483002782652148.253,79 €
18FRASCINETO (CS)3483002970752150.000,00 €
19CARAFFA DEL BIANCO (RC)3483002844452146.575,82 €
20BISIGNANO (CS)3483002734751150.000,00 €
21MONTALTO UFFUGO (CS)3483002901251200.000,00 €
22CURINGA (CZ)3483002862651150.000,00 €
23SCANDALE (KR)3483002813951150.000,00 €
24FRANCICA (VV)3483002756051149.599,95 €
25SAN COSMO ALBANESE (CS)3483002761051150.000,00 €
26BOVA (RC)3483002739651150.000,00 €
27GUARDAVALLE (CZ)3483002942650150.000,00 €
28VACCARIZZO ALBANESE (CS)3483002742050150.000,00 €
29CORTALE (CZ)348300270164982.739,41 €
30SARACENA (CS)3483002816248150.000,00 €
31MAMMOLA (RC)3483002702448150.000,00 €
32VERZINO (KR)3483002884048150.000,00 €
33PETRONÀ (CZ)3483002827948149.848,72 €
34SOVERIA SIMERI (CZ)3483002750348150.000,00 €
35ARENA (VV)3483002933548149.581,24 €
36GIZZERIA (CZ)3483002832947149.413,83 €
37LOCRI (RC)3483002842847132.861,72 €
38SAN MARCO ARGENTANO (CS)3483002987146150.000,00 €

3. Domande non finanziate e non ammissibili

Elenco B – Posizioni 39-189: 151 domande ammesse, con punteggi da 46 a 20 punti, ma non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili.

Elenco C – Non ricevibili e non ammissibili: 17 domande escluse per motivi formali, tecnici o per il mancato raggiungimento del punteggio minimo.

I Comuni interessati dall’Elenco C sono: Acquappesa, Amendolara, Andali, Carolei, Cosenza, Isola di Capo Rizzuto, Platania, San Mango d’Aquino, San Mauro Marchesato, Sant’Onofrio, Serrata, Simeri Crichi, Soriano Calabro, Staiti, Trebisacce, Verbicaro e Villa San Giovanni.