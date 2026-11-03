Approvata la graduatoria del secondo avviso SRD07: 130 amministrazioni ottengono il contributo per la prima volta, mentre 38 ricevono una seconda assegnazione. Previsti interventi su viabilità, reti idriche, illuminazione e infrastrutture turistiche
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Sono 168 i Comuni calabresi ammessi a finanziamento nell’ambito del secondo Avviso pubblico relativo all’intervento SRD07 del Complemento di programmazione per lo Sviluppo rurale (Cs) Calabria 2023-2027, dedicato agli investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali. Tutte impegnate le risorse messe a bando per circa 25 milioni di euro.
Dei 168 Comuni beneficiari, 130 ottengono per la prima volta un finanziamento attraverso l’intervento SRD07, mentre 38 potranno realizzare un ulteriore progetto, grazie a una seconda assegnazione destinata a interventi ritenuti particolarmente strategici per i rispettivi territori.
Il bando prevedeva la possibilità di realizzare opere di viabilità rurale, ristrutturazione e messa in sicurezza delle strade esistenti, reti idriche, infrastrutture elettriche, del gas, pubblica illuminazione e infrastrutture turistiche e ricreative.
«Abbiamo voluto mettere a disposizione dei Comuni risorse importanti – spiega l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo – per intervenire su infrastrutture che incidono direttamente sulla qualità della vita delle comunità e sulla competitività del sistema agricolo. Parliamo di investimenti che migliorano i servizi, rendono i territori più accessibili e attrattivi e creano nuove opportunità di sviluppo. Il fatto che quasi il 94% dei Comuni potenzialmente beneficiari abbia ottenuto almeno un finanziamento, considerando insieme i due Avvisi dimostra la capillarità dell’intervento e la volontà della Regione di non lasciare indietro nessuna area del territorio regionale».
Un dato significativo che emerge dal quadro complessivo dei due Avvisi pubblici riguarda, infatti, il numero dei beneficiari: sono 375 i Comuni calabresi che hanno ottenuto almeno un finanziamento sull’intervento SRD07, mentre 38 hanno beneficiato di una doppia assegnazione. Su 399 Comuni potenzialmente ammissibili – i 404 Comuni calabresi, esclusi i cinque capoluoghi di provincia – la misura ha raggiunto 375 amministrazioni, pari al 93,98% del totale.
Regione Calabria, graduatoria definitiva dell’intervento SRD07
Il Dipartimento Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale della Regione Calabria, con Decreto Dirigenziale n. 18731 del 3 novembre 2026, ha approvato la graduatoria definitiva del Secondo Avviso Pubblico relativo all’intervento SRD07, dedicato agli investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e lo sviluppo socio-economico delle aree rurali, nell’ambito del CSR 2023-2027.
1. Elenco A – Domande ammissibili e finanziate
Nell’Elenco A sono comprese le domande presentate dagli enti pubblici non finanziati con il primo Avviso. Tutte le 130 domande ammissibili risultano finanziate per le risorse disponibili.
|Pos.
|Comune (Provincia)
|N° domanda SIAN
|Punti
|Contributo concesso
|1
|SAN MARTINO DI FINITA (CS)
|34830029897
|60
|146.612,57 €
|2
|PLATÌ (RC)
|34830027099
|53
|150.000,00 €
|3
|MELISSA (KR)
|34830029988
|53
|150.000,00 €
|4
|SAN LORENZO DEL VALLO (CS)
|34830029020
|48
|150.000,00 €
|5
|CONDOFURI (RC)
|34830028717
|48
|150.000,00 €
|6
|SAN LUCA (RC)
|34830027008
|48
|150.000,00 €
|7
|PIANOPOLI (CZ)
|34830029947
|48
|149.965,03 €
|8
|CAMPANA (CS)
|34830027651
|48
|150.000,00 €
|9
|FILADELFIA (VV)
|34830027388
|47
|149.874,49 €
|10
|LONGOBUCCO (CS)
|34830029137
|45
|150.000,00 €
|11
|SANTA CATERINA DELLO IONIO (CZ)
|34830029087
|44
|149.394,06 €
|12
|PALIZZI (RC)
|34830027180
|44
|150.000,00 €
|13
|POLISTENA (RC)
|34830027032
|43
|150.000,00 €
|14
|RENDE (CS)
|34830029079
|43
|163.389,01 €
|15
|SAN PROCOPIO (RC)
|34830029558
|42
|147.088,63 €
|16
|BIVONGI (RC)
|34830029038
|42
|149.743,87 €
|17
|CASABONA (KR)
|34830027859
|41
|150.000,00 €
|18
|SEMINARA (RC)
|34830027149
|41
|148.191,82 €
|19
|MONTEROSSO CALABRO (VV)
|34830027735
|41
|150.000,00 €
|20
|CROPALATI (CS)
|34830027529
|40
|150.000,00 €
|21
|PAZZANO (RC)
|34830027792
|40
|150.000,00 €
|22
|LAPPANO (CS)
|34830029442
|40
|150.000,00 €
|23
|ROTA GRECA (CS)
|34830027925
|40
|150.000,00 €
|24
|SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
|34830029319
|39
|179.746,71 €
|25
|CARERI (RC)
|34830028691
|38
|150.000,00 €
|26
|CARFIZZI (KR)
|34830027800
|38
|150.000,00 €
|27
|SELLIA (CZ)
|34830026992
|38
|150.000,00 €
|28
|BELVEDERE MARITTIMO (CS)
|34830029962
|38
|150.000,00 €
|29
|PORTIGLIOLA (RC)
|34830029053
|38
|96.650,45 €
|30
|COSOLETO (RC)
|34830029848
|37
|150.000,00 €
|31
|STEFANACONI (VV)
|34830028733
|37
|150.000,00 €
|32
|CAPISTRANO (VV)
|34830029392
|37
|150.000,00 €
|33
|TORRE DI RUGGIERO (CZ)
|34830029244
|37
|150.000,00 €
|34
|SINOPOLI (RC)
|34830028980
|36
|87.237,26 €
|35
|GALATRO (RC)
|34830027594
|36
|149.595,82 €
|36
|ROSETO CAPO SPULICO (CS)
|34830028998
|36
|150.000,00 €
|37
|NOCARA (CS)
|34830029970
|36
|150.000,00 €
|38
|SAN GIOVANNI DI GERACE (RC)
|34830028014
|36
|150.000,00 €
|39
|SAN PIETRO DI CARIDÀ (RC)
|34830027685
|35
|150.000,00 €
|40
|CANNA (CS)
|34830029657
|35
|150.000,00 €
|41
|PLATACI (CS)
|34830030200
|35
|149.500,00 €
|42
|CORIGLIANO-ROSSANO (CS)
|34830029574
|34
|196.083,85 €
|43
|SAN NICOLA DA CRISSA (VV)
|34830027461
|34
|150.000,00 €
|44
|LAGO (CS)
|34830029459
|34
|150.000,00 €
|45
|GRISOLIA (CS)
|34830028931
|34
|149.913,68 €
|46
|SAN LUCIDO (CS)
|34830029376
|34
|150.000,00 €
|47
|AIETA (CS)
|34830030036
|34
|150.000,00 €
|48
|CHIARAVALLE CENTRALE (CZ)
|34830028097
|33
|150.000,00 €
|49
|APRIGLIANO (CS)
|34830028535
|33
|149.417,00 €
|50
|BUONVICINO (CS)
|34830027313
|33
|146.868,42 €
|51
|PEDIVIGLIANO (CS)
|34830027289
|33
|148.072,70 €
|52
|MONTEBELLO JONICO (RC)
|34830029996
|32
|149.301,09 €
|53
|ZUNGRI (VV)
|34830029806
|32
|149.482,50 €
|54
|CRUCOLI (KR)
|34830029954
|32
|149.190,94 €
|55
|SAN PIETRO IN AMANTEA (CS)
|34830028402
|32
|150.000,00 €
|56
|SPADOLA (VV)
|34830030028
|32
|136.691,73 €
|57
|CASTROVILLARI (CS)
|34830028709
|31
|184.394,26 €
|58
|TAURIANOVA (RC)
|34830027446
|31
|200.000,00 €
|59
|TERRANOVA DA SIBARI (CS)
|34830028519
|31
|150.000,00 €
|60
|FRANCAVILLA ANGITOLA (VV)
|34830028972
|31
|150.000,00 €
|61
|SAN FERDINANDO (RC)
|34830027883
|31
|149.694,49 €
|62
|CETRARO (CS)
|34830026950
|30
|150.000,00 €
|63
|SETTINGIANO (CZ)
|34830029624
|30
|150.000,00 €
|64
|PALUDI (CS)
|34830027065
|30
|95.003,26 €
|65
|FERRUZZANO (RC)
|34830030309
|30
|149.973,07 €
|66
|LONGOBARDI (CS)
|34830028741
|30
|145.741,11 €
|67
|MENDICINO (CS)
|34830029905
|30
|150.000,00 €
|68
|BELMONTE CALABRO (CS)
|34830030069
|30
|150.000,00 €
|69
|SANTA MARIA DEL CEDRO (CS)
|34830029384
|30
|147.699,93 €
|70
|GIRIFALCO (CZ)
|34830028675
|29
|150.000,00 €
|71
|GIOIOSA IONICA (RC)
|34830029111
|29
|150.000,00 €
|72
|VALLEFIORITA (CZ)
|34830029228
|29
|150.000,00 €
|73
|DAVOLI (CZ)
|34830030093
|29
|150.000,00 €
|74
|CERVICATI (CS)
|34830029764
|29
|149.962,90 €
|75
|MARTIRANO (CZ)
|34830028337
|29
|150.000,00 €
|76
|MAROPATI (RC)
|34830028485
|28
|150.000,00 €
|77
|BOVALINO (RC)
|34830027297
|28
|150.000,00 €
|78
|AMANTEA (CS)
|34830026943
|28
|200.000,00 €
|79
|SCILLA (RC)
|34830028949
|28
|150.000,00 €
|80
|GIMIGLIANO (CZ)
|34830028063
|28
|150.000,00 €
|81
|PALERMITI (CZ)
|34830029699
|28
|150.000,00 €
|82
|AGNANA CALABRA (RC)
|34830028378
|28
|149.167,96 €
|83
|ROVITO (CS)
|34830028790
|28
|149.877,77 €
|84
|MONGIANA (VV)
|34830030275
|28
|150.000,00 €
|85
|BAGALADI (RC)
|34830027917
|27
|150.000,00 €
|86
|VAZZANO (VV)
|34830029616
|27
|150.000,00 €
|87
|UMBRIATICO (KR)
|34830028006
|27
|149.946,86 €
|88
|CASALI DEL MANCO (CS)
|34830029681
|27
|149.393,95 €
|89
|ZUMPANO (CS)
|34830029434
|27
|131.939,36 €
|90
|SANT'AGATA DI ESARO (CS)
|34830027776
|27
|144.775,69 €
|91
|CENTRACHE (CZ)
|34830029939
|27
|149.669,37 €
|92
|ARGUSTO (CZ)
|34830027743
|27
|96.278,83 €
|93
|SANGINETO (CS)
|34830030010
|27
|150.000,00 €
|94
|NICOTERA (VV)
|34830027164
|26
|150.000,00 €
|95
|SAN LORENZO (RC)
|34830029178
|26
|150.000,00 €
|96
|MONGRASSANO (CS)
|34830029509
|26
|150.000,00 €
|97
|MONTEGIORDANO (CS)
|34830028295
|26
|149.676,28 €
|98
|FUSCALDO (CS)
|34830028410
|26
|140.275,29 €
|99
|SANT'AGATA DEL BIANCO (RC)
|34830027677
|26
|150.000,00 €
|100
|PIANE CRATI (CS)
|34830029608
|26
|149.873,21 €
|101
|CARPANZANO (CS)
|34830028147
|26
|150.000,00 €
|102
|OPPIDO MAMERTINA (RC)
|34830028493
|25
|150.000,00 €
|103
|PIZZONI (VV)
|34830028527
|25
|150.000,00 €
|104
|RICADI (VV)
|34830029715
|25
|149.256,15 €
|105
|SAN DONATO DI NINEA (CS)
|34830029921
|25
|149.849,36 €
|106
|SAN CALOGERO (VV)
|34830027453
|24
|149.210,16 €
|107
|ROGGIANO GRAVINA (CS)
|34830029194
|24
|149.543,10 €
|108
|SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE (RC)
|34830029269
|24
|149.776,64 €
|109
|ZAMBRONE (VV)
|34830028899
|24
|149.256,15 €
|110
|IONADI (VV)
|34830027198
|24
|92.367,70 €
|111
|PRAIA A MARE (CS)
|34830030242
|24
|150.000,00 €
|112
|FOSSATO SERRALTA (CZ)
|34830030325
|24
|149.944,00 €
|113
|LUZZI (CS)
|34830030044
|23
|148.354,65 €
|114
|FEROLETO DELLA CHIESA (RC)
|34830030051
|23
|72.056,21 €
|115
|ALESSANDRIA DEL CARRETTO (CS)
|34830030333
|23
|150.000,00 €
|116
|MARINA DI GIOIOSA IONICA (RC)
|34830030085
|22
|145.628,15 €
|117
|MARTIRANO LOMBARDO (CZ)
|34830027719
|22
|149.669,98 €
|118
|TORTORA (CS)
|34830029277
|22
|150.000,00 €
|119
|MILETO (VV)
|34830030077
|21
|150.000,00 €
|120
|SAN VINCENZO LA COSTA (CS)
|34830029814
|21
|149.316,42 €
|121
|AIELLO CALABRO (CS)
|34830029723
|21
|149.443,26 €
|122
|BRUZZANO ZEFFIRIO (RC)
|34830027263
|21
|149.676,84 €
|123
|DIAMANTE (CS)
|34830029095
|21
|150.000,00 €
|124
|BELSITO (CS)
|34830028568
|21
|149.823,51 €
|125
|FALERNA (CZ)
|34830028766
|20
|150.000,00 €
|126
|CALOPEZZATI (CS)
|34830029855
|20
|150.000,00 €
|127
|BOVA MARINA (RC)
|34830029913
|20
|140.102,66 €
|128
|DASÀ (VV)
|34830028584
|20
|149.780,53 €
|129
|SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE (RC)
|34830027354
|20
|150.000,00 €
|130
|SANTO STEFANO IN ASPROMONTE (RC)
|34830030267
|20
|143.761,45 €
2. Elenco B – Domande ammissibili e finanziate
Nell’Elenco B sono inserite le domande degli enti pubblici già finanziati con il primo Avviso. Le domande ammesse sono 189: le prime 38 posizioni risultano finanziate, per un contributo complessivo di 5.692.110,66 euro. Le posizioni dalla 39 alla 189 sono ammesse ma non finanziate per carenza di fondi.
|Pos.
|Comune (Provincia)
|N° domanda SIAN
|Punti
|Contributo concesso
|1
|CERCHIARA DI CALABRIA (CS)
|34830029475
|60
|150.000,00 €
|2
|MAIDA (CZ)
|34830028634
|57
|149.603,90 €
|3
|SAN DEMETRIO CORONE (CS)
|34830028394
|55
|150.000,00 €
|4
|ACRI (CS)
|34830028196
|54
|200.000,00 €
|5
|FRANCAVILLA MARITTIMA (CS)
|34830029665
|53
|150.000,00 €
|6
|ROSE (CS)
|34830027628
|53
|150.000,00 €
|7
|SAMO (RC)
|34830028550
|53
|147.123,85 €
|8
|SORBO SAN BASILE (CZ)
|34830029889
|53
|150.000,00 €
|9
|ROCCABERNARDA (KR)
|34830026976
|52
|140.482,85 €
|10
|SANTA SOFIA D'EPIRO (CS)
|34830028501
|52
|150.000,00 €
|11
|SAN PIETRO A MAIDA (CZ)
|34830029152
|52
|149.000,00 €
|12
|CAULONIA (RC)
|34830029103
|52
|150.000,00 €
|13
|BELCASTRO (CZ)
|34830027966
|52
|150.000,00 €
|14
|BIANCO (RC)
|34830028238
|52
|147.025,58 €
|15
|SAN BASILE (CS)
|34830027974
|52
|150.000,00 €
|16
|CALOVETO (CS)
|34830027818
|52
|150.000,00 €
|17
|PALLAGORIO (KR)
|34830027826
|52
|148.253,79 €
|18
|FRASCINETO (CS)
|34830029707
|52
|150.000,00 €
|19
|CARAFFA DEL BIANCO (RC)
|34830028444
|52
|146.575,82 €
|20
|BISIGNANO (CS)
|34830027347
|51
|150.000,00 €
|21
|MONTALTO UFFUGO (CS)
|34830029012
|51
|200.000,00 €
|22
|CURINGA (CZ)
|34830028626
|51
|150.000,00 €
|23
|SCANDALE (KR)
|34830028139
|51
|150.000,00 €
|24
|FRANCICA (VV)
|34830027560
|51
|149.599,95 €
|25
|SAN COSMO ALBANESE (CS)
|34830027610
|51
|150.000,00 €
|26
|BOVA (RC)
|34830027396
|51
|150.000,00 €
|27
|GUARDAVALLE (CZ)
|34830029426
|50
|150.000,00 €
|28
|VACCARIZZO ALBANESE (CS)
|34830027420
|50
|150.000,00 €
|29
|CORTALE (CZ)
|34830027016
|49
|82.739,41 €
|30
|SARACENA (CS)
|34830028162
|48
|150.000,00 €
|31
|MAMMOLA (RC)
|34830027024
|48
|150.000,00 €
|32
|VERZINO (KR)
|34830028840
|48
|150.000,00 €
|33
|PETRONÀ (CZ)
|34830028279
|48
|149.848,72 €
|34
|SOVERIA SIMERI (CZ)
|34830027503
|48
|150.000,00 €
|35
|ARENA (VV)
|34830029335
|48
|149.581,24 €
|36
|GIZZERIA (CZ)
|34830028329
|47
|149.413,83 €
|37
|LOCRI (RC)
|34830028428
|47
|132.861,72 €
|38
|SAN MARCO ARGENTANO (CS)
|34830029871
|46
|150.000,00 €
3. Domande non finanziate e non ammissibili
Elenco B – Posizioni 39-189: 151 domande ammesse, con punteggi da 46 a 20 punti, ma non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili.
Elenco C – Non ricevibili e non ammissibili: 17 domande escluse per motivi formali, tecnici o per il mancato raggiungimento del punteggio minimo.
I Comuni interessati dall’Elenco C sono: Acquappesa, Amendolara, Andali, Carolei, Cosenza, Isola di Capo Rizzuto, Platania, San Mango d’Aquino, San Mauro Marchesato, Sant’Onofrio, Serrata, Simeri Crichi, Soriano Calabro, Staiti, Trebisacce, Verbicaro e Villa San Giovanni.