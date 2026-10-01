La capogruppo regionale del M5s deposita una mozione per chiedere interventi urgenti contro il caro energia e il costo del gasolio agricolo. Nel mirino anche possibili speculazioni sui carburanti
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
La situazione del comparto agricolo calabrese è sempre più difficile. L’intera filiera, che rappresenta una delle voci più rilevanti del Pil regionale, è messa sotto pressione dal forte aumento dei costi tecnici di produzione, legato anche alle tensioni internazionali.
È in questo contesto che la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Elisa Scutellà, ha depositato una mozione in Consiglio regionale per chiedere interventi a sostegno delle imprese agricole calabresi.
La richiesta sul gasolio agricolo
La mozione impegna la Giunta regionale «ad attivare con urgenza misure di sostegno al comparto agricolo regionale», con particolare attenzione alle imprese maggiormente colpite dall’aumento dei costi energetici e degli input produttivi.
Tra le richieste avanzate dalla consigliera c’è anche quella di intervenire sulla riduzione del costo del gasolio agricolo, considerato un fattore di produzione indispensabile per molte aziende del settore.
La mozione chiede inoltre alla Giunta di predisporre strumenti di monitoraggio e contrasto a eventuali fenomeni speculativi sul costo dei carburanti agricoli e lungo la filiera agroalimentare.
Scutellà: «Le difficoltà vanno avanti da anni»
«Ho presentato questa mozione perché le difficoltà delle imprese agricole calabresi vanno avanti da anni a causa delle tensioni geopolitiche che hanno portato alle stelle il costo di un fattore di produzione indispensabile come il gasolio agricolo», spiega Scutellà in una nota.
La capogruppo regionale del M5s ricorda inoltre che da tempo le associazioni di categoria sollecitano interventi da parte del Consiglio regionale per sostenere un comparto che attraversa una fase di difficoltà.
«Di fronte a queste richieste per ora la Giunta non ha avviato alcuna azione concreta. Riteniamo invece che qualcosa vada fatto con urgenza, pur nel rispetto dei principi europei sulla libera concorrenza», sostiene la consigliera.
«Le fiere non bastano, bisogna poter produrre»
Nel suo intervento Scutellà riconosce l’attività di promozione portata avanti dall’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, ma chiede di affiancare alle iniziative promozionali misure più direttamente rivolte alla sostenibilità economica delle aziende.
«Va benissimo, allora, l’azione di promozione che l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, porta avanti con continue partecipazioni a fiere ed eventi nazionali e internazionali, ma oggi bisogna garantire alle imprese calabresi la possibilità di produrre ancora», afferma la capogruppo del M5s.