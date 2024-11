Completata la squadra di governo, con la nomina di viceministri e sottosegretari, adesso l’esecutivo nazionale guidato da Giorgia Meloni può dedicarsi alle questioni più stringenti. Ma tutte le contraddizioni della rotta di governo – dal pugno duro sul rave party di Modena al “liberi tutti” in tema di Covid – saranno al centro della nuova puntata di Perfidia, il talk politico più caldo del piccolo schermo.

Per questo, l’autrice e conduttrice del programma Antonella Grippo, che ha scelto “Giorgia, una nessuna e centomila” quale titolo dell’appuntamento di questa sera, avrà a disposizione un parterre di alto livello. A partire dall’editorialista del Corsera, Ernesto Galli Della Loggia, passando per lo scrittore e giornalista Marcello Veneziani, e finendo con Fulvio Abbate. Lo scrittore offrirà il suo punto di vista sulla situazione attuale attraverso un videoeditoriale che si annuncia... perfido.

Con Grippo anche il sindaco di Siderno Mariateresa Fragomeni (Pd) e il neo deputato di Forza Italia Giovanni Arruzzolo in procinto di lasciare Palazzo Campanella proprio in seguito alla sua elezione in Parlamento.

Dunque, appuntamento con Antonella Grippo questa sera, a partire dalle 21, su LaC Tv al canale 11 del digitale terrestre, 411 tivusat e 820 della piattaforma Sky.