Il leader nazionale ed ex sindaco di Roma sarà nel capoluogo vibonese per una due giorni appuntamenti e dibattiti nel tentativo di far radicare un partito ancora considerato di nicchia

Il segretario nazionale del Movimento nazionale per la Sovranità Gianni Alemanno sarà in Calabria il 7 e l'8 settembre prossimi.

Venerdì 7 settembre, l'ex sindaco e isegretario nazionale riunirà il coordinamento regionale del Movimento della Calabria e successivamente nella sala riunioni della biblioteca comunale di Vibo Valentia in via Palach interverrà ad un incontro-dibattito con i dirigenti, gli iscritti, gli amministratori locali, gli aderenti e i simpatizzanti, aperto anche ai movimenti civici, sul tema "La sfida sovranista alla globalizzazione: a Vibo, in Calabria, in Italia".

Sabato 8 settembre alle 11, nella sede del coordinamento regionale del Movimento, in via Caterina Gagliardi, avrà luogo la conferenza stampa, tenuta dal leader nazionale e regionale della compagine.