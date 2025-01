Alessandro Di Battista a Catanzaro. L’incontro pubblico che vedrà la presenza dei vertici dell’associazione “Schierarsi” Alessandro Di Battista, vicepresidente; Luca Di Giuseppe, presidente, nonché di alcuni soci fondatori, si terrà domenica 2 febbraio alle 10.30 al Parkhotel “Le Dune” di Catanzaro (Catanzaro Lido, località Giovino, via Carlo Pisacane 12), e sarà dedicato alla presentazione dell’associazione ai cittadini calabresi.

"Schierarsi" è il nome dell’associazione, nata poco più di due anni fa con l’obiettivo di coinvolgere attivamente gruppi di cittadini nella costruzione di proposte e progetti volti all’interesse del Paese. Si tratta di un progetto ambizioso, che mira a promuovere un dibattito costruttivo e ad assumere posizioni nette su temi di rilevanza nazionale e globale, come sostenibilità, pace, autodeterminazione e lotta alla criminalità organizzata. Il nome stesso dell’associazione rappresenta una dichiarazione di intenti: un invito a schierarsi, a prendere posizione, in un contesto storico spesso segnato dal conformismo e dall’indifferenza. In poco più di due anni dal suo debutto, l'associazione conta migliaia di iscritti e oltre 150 gruppi territoriali (“piazze”), compreso quello di Catanzaro, consolidati su tutto il territorio nazionale.

In un momento di forte disaffezione politica, con più della metà degli aventi diritto che non vota, è riuscita a centrare obiettivi importanti, come le 78mila firme raccolte in meno di sei mesi e depositate in Senato per chiedere con forza il riconoscimento da parte dell’Italia dello Stato di Palestina. L'incontro, aperto a tutti, offrirà un’occasione preziosa per conoscere l'associazione e diventare parte attiva del cambiamento e dell’impegno civico. «Oggi è importante avere il coraggio di schierarsi. Non aspettiamo il cambiamento, facciamolo accadere insieme!». Per ulteriori informazioni contattare: catanzaro@associazioneschierarsi.it