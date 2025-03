«Un ente nato con l’intento di promuovere il cinema e le produzioni audiovisive che oggi sembra essere ridotto a un mero strumento di spartizione politica». È dura la reazione dell’opposizione in Consiglio regionale dopo l’inchiesta di LaC News24 che ha acceso i riflettori sulla trasparenza nelle determine della Calabria Film Commission e sulle tante consulenze, molte delle quali assegnate a professionisti di area (nel senso del centrodestra).

Riguardo alle questioni sollevate i capigruppo di minoranza, Davide Tavernise (M5S), Mimmo Bevacqua (Pd), Antonio Lo Schiavo (Misto) «esprimono forte preoccupazione per la gestione della Calabria Film Commission».

«Le recenti informazioni riguardo ai contratti e alle nomine all’interno dell’ente – scrivono i capigruppo – evidenziano un sistema che premia la fedeltà politica a scapito delle competenze e della meritocrazia. La gestione attuale ha portato all’assunzione di consulenti senza un adeguato processo di selezione, e la nomina di figure professionali, come una dietista per l'ufficio stampa e uno skipper per la gestione dei social media, solleva serie perplessità sulla serietà e l'efficacia di tali scelte».

Questo filo diretto tra la politica e la fondazione chiamata a promuovere il settore audiovisivo non è l’unico dei problemi sollevati dall’opposizione in Consiglio regionale: «A preoccupare ulteriormente i capigruppo è l’entità dei compensi previsti, che appaiono sproporzionati rispetto ai profili professionali ricoperti. Contratti da 36mila euro per un fotoreporter o da 60mila euro per un project manager, senza che siano stati valutati i curricula o le competenze, evidenziano un approccio privo di trasparenza e di una reale valorizzazione delle risorse».

Quello mostrato è, per Tavernise, Bevacqua e Lo Schiavo, è un «sistema di nomine a favore di “amici” e “fedeli” del governo regionale, tra cui figura anche un consulente vicino al governatore Occhiuto, rappresenta un chiaro esempio di come il potere venga gestito senza tenere conto delle reali esigenze della regione. Questo approccio non solo danneggia le istituzioni ma impedisce anche lo sviluppo di una politica culturale seria, in grado di valorizzare i talenti locali e di attrarre investimenti concreti».

«Riteniamo che la Calabria meriti una gestione più trasparente e competente dei fondi destinati alla cultura e alla promozione del settore audiovisivo – dichiarano i capigruppo di minoranza -. La Calabria ha bisogno di una politica culturale che premi le competenze e che guardi al futuro, non di un sistema che premia la fedeltà partitica e che tratta le risorse pubbliche come un bottino da spartire».