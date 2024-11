Pronunciamento chiaro e netto nella direzione nazionale. 60 voti a 3. La linea firmata da Alfano e Lupi è dunque passata quasi all’unanimità. 7 ore di discussione e 40 interventi hanno evidenziato una discussione vera e sentita

La direzione di AP si è conclusa con un indirizzo chiaro, il partito prioritariamente cercherà un accordo con il Pd. Pronunciamento chiaro e netto. 60 voti a 3. La linea firmata da Alfano e Lupi è dunque passata quasi all’unanimità. 7 ore di discussione e 40 interventi hanno evidenziato una discussione vera e sentita. La direzione ha anche individuato una delegazione che avrà il compito di saggiare i preliminari dell’accordo con i democrat di Largo del Nazareno. Oltre a Lupi in qualità di coordinatore nazionale della delegazione farà parte anche il senatore e sottosegretario Tonino Gentile vice coordinatore nazionale di AP. Il ruolo del senatore cosentino nella dinamica nazionale quindi è in crescita e sarà fondamentale nella trattativa. Il prossimo appuntamento di AP sarà il 1 dicembre per fare il punto sul primo round di trattativa.