Quattro consiglieri del movimento Alternativa Popolare esprimono i propri complimenti e gli auguri ad Antonio Gentile per la nomina a vicecoordinatore nazionale di AP

I consiglieri comunali Gravina, Allevato, Speranza, Esposito e Vocaturo, di Montalto Uffugo, c’è aria di grande soddisfazione per l’incarico di vicecoordinatore nazionale di Ap al sen. Antonio Gentile. «Al Senatore Gentile – commentano i quattro consiglieri– vanno le nostre più sentite congratulazioni per il prestigioso ruolo politico che a livello nazionale il senatore andrà a ricoprire. Questo incarico a Gentile va non solo per il lavoro svolto come Coordinatore regionale del partito che ne ha determinato la sua ascesa ma anche per il proficuo impegno da Sottosegretario di Stato allo Sviluppo Economico, che è stato per tutti gli amministratori, provinciali e comunali, un punto di riferimento importante per le istanze dei territori, non solo per la media Valle Crati ma per l’intera provincia di Cosenza e per tutta la regione Calabria».

Gravina (Consigliere provinciale)

E i consiglieri comunali di Montalto Uffugo

Raffaele Allevato, Mario Speranza,

Salvatore Esposito, Stefano Vocaturo