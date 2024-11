L'azienda parla di errore di trascrizione. Gli aspiranti dovranno avere una laurea in ingegneria. L'anomalia denunciata dal consigliere comunale di Cosenza Guccione

L’Amaco ha rettificato il bando per il conferimento dell’incarico di direttore di esercizio e gestore dei trasporti. Inizialmente l’avviso prevedeva quale titolo di studio per la partecipazione il diploma di scuola media superiore. Un’anomalia denunciata dal consigliere comunale e leader della Grande Cosenza Carlo Guccione. Adesso l’azienda per la mobilità ha corretto il tiro, precisando che si è trattato di un mero errore di trascrizione.

Necessaria la laurea in ingegneria

I requisiti richiesti sono la laurea specialistica in ingegneria e l’abilitazione alla professione di ingegnere, oltre al possesso dell’idoneità professionale per assumere il ruolo di gestore dei trasporti e il possesso dell’idoneità professionale per assumere il ruolo di direttore di esercizio.