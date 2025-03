Approvato il decreto elezioni. Il Consiglio dei ministri ha deciso di far coincidere il voto per i quesiti referendari con il ballottaggio delle comunali

Tutto confermato. Via libera del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, al decreto elezioni che consentirà di votare in due giorni (domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15) già dalla prossima tornata di elezioni amministrative. La data per il primo turno delle comunali è stata individuata, viene riferito, nel 25-26 maggio mentre l'election day con i referendum sarà nelle date dei ballottaggi, l'8 e 9 giugno.

Elezioni, ecco i comuni calabresi al voto

Saranno 19 i comuni calabresi su 404 chiamati al voto nella prossima primavera per l’elezione del sindaco e il rinnovo dei Consigli comunali. Quattro sono sopra i 15mila abitanti con l’eventuale turno di ballottaggio: Lamezia Terme, Isola Capo Rizzuto, Cassano all’Ionio e Rende, di cui questi ultimi di due in provincia di Cosenza.

Quindici invece sotto i 15mila abitanti. Si torna alle urne a Cropani (CZ), Jacurso (CZ), Maida (CZ), Petronà (CZ), Cetraro (CS), Paola (CS), Scalea (CS), Casabona (KR), Melissa (KR), Marina di Gioiosa Jonica (RC), Melito Porto Salvo (RC), San Lorenzo (RC), San Luca (RC), Scilla (RC) e Spadola (VV).