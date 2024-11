Il presidente della commissione elettorale centrale Alessandro Bravin ha ufficialmente ammesso al ballottaggio Sergio Abramo e Vincenzo Ciconte

Il presidente dell’ufficio elettorale centrale del Comune di Catanzaro, Alessandro Bravin, ha comunicato al sindaco Sergio Abramo che dal verbale delle operazioni nessun candidato a sindaco ha ottenuto, al primo turno che si è svolto domenica scorsa 11 giugno, la maggioranza assoluta dei voti validi. Ragion per cui ha ufficialmente ammesso al ballottaggio che si svolgerà domenica 25 giugno, i candidati: Sergio Abramo, voti 21050 e Vincenzo Antonio Ciconte, voti 16454. Il verbale è stato trasmesso oltre che al sindaco, al prefetto e al presidente della commissione circondariale per gli adempimenti di rispettiva competenza in vista del ballottaggio.

l.c.