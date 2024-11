Il parlamentare in piazza Prefettura per sostenere il candidato a sindaco Bianca Laura Granato

"La presenza di Alessandro Di Battista, sarà un'occasione per dimostrare a Catanzaro quanto il Movimento Cinque Stelle nazionale sia vicino alle vicissitudini della città capoluogo della Calabria". E' quanto afferma la candidata a Sindaco M5S, Bianca Laura Granato, nell'annunciare l'evento che vedrà protagonista Alessandro Di Battista a Catanzaro, in Piazza Prefettura domani, a partire dalle ore 16.30.

"Dopo Roberto Fico - spiega Granato - anche Di Battista ha voluto dare il proprio sostengo al lavoro svolto dal Movimento Cinque Stelle a Catanzaro. Abbiamo deciso di portare avanti un percorso democratico e partecipato, che è iniziato a novembre 2016 ed ha visto i cittadini protagonisti nelle scelte programmatiche". La candidata Cinque Stelle continua poi spiegando che: "Il M5S è l'unico vero rinnovamento per la città. Lo dimostrano la nostra storia e la nostra coerenza, nonchè la completa aderenza con i temi nazionali del soggetto politico più votato d'Italia. Stiamo contribuendo a cambiare la mentalità di questa città e l'11 giugno non è altro che l'inizio di un lungo percorso, di una rivoluzione culturale che investirà anche Catanzaro". Insieme ad Alessandro Di Battista ed a Bianca Laura Granato, saranno presenti in Piazza Prefettura i candidati a consigliere ed i portavoce calabresi del Movimento 5 Stelle. "A Catanzaro - conclude Granato - ci vuole il coraggio di metterci la faccia ed il coraggio di scelte importanti. Alessandro Di Battista potrà certamente aiutarci a far comprendere ai catanzaresi quanto sia importante scacciare via le vecchie lobby feudali che amministrano la città da ormai venti anni". (AGI)