Ieri l’incontro nella sede con il candidato sindaco Vincenzo Ciconte e l’approvazione all’unanimità della relazione della delegazione incaricata di incontrare la coalizione di centrosinistra

Si è riunito ieri sera nella sede del quartiere marinano del Psi il coordinamento cittadino che ha approvato all’unanimità la relazione della delegazione incaricata di incontrare la coalizione di centrosinistra per avviare la discussione sul programma in vista delle competizioni elettorali dell’11 giugno.

All’incontro era presente il candidato a sindaco Vincenzo Ciconte che ha ascoltato le proposte e le idee provenienti dal coordinamento assicurando che diverranno oggetto di discussione in fase di stesura del programma elettorale. Contestualmente sono stati ufficializzati i nomi di buona parte degli aspiranti consiglieri candidati tra le fila socialiste: Alessandro Tassoni, Francesco Ansani, Fabio Babbino, Serafino Brutto, Franco Carlis, Claudio Chiaravalloti, Luciano Conforto, Annunziata D'Ambra, Daniela Iiritano, Antonio Iuliano, Francesco Le Grazie, Antonio Lo Prete, Rita Leone Carioti, Maria Grazia Lionetti, Simona Macrì, Marco Mancuso, Emilio Marzano, Luigi Marullo, Shalon Nisticò, Rita Parentela, Giovanna Pitaro, Michele Tosi, Giovanni Vitale e Katiuscia Zinzi.

“Il Psi da mesi – è stato chiarito al termine dell’incontro - sta lavorando per proporre alcune idee che dovranno far parte di un progetto per il rilancio della città, rimasta ferma da quando, purtroppo, si è persa la capacità progettuale e riformista. Vanno recuperati quei valori che in modo unitario fra le diverse Istituzioni, riuscivano a pensare alle grandi opere necessarie per una città capoluogo. Va riaffermato anche, il ruolo di Catanzaro, capoluogo di regione, con la valorizzazione della sua funzione. il mantenimento di tutte le articolazioni regionali dei ministeri e dello Stato, l'istituzione di una sede distaccata della Rai, ma, soprattutto, la realizzazione del sistema urbano Catanzaro- Lamezia Terme in direzione di un'area vasta, che comprenda Soverato e la zona Jonica”.

Luana Costa

*Foto d'archivio