Gli attivisti del Meetup: «La lista verrà fuori democraticamente tra i partecipanti al lavoro programmatico, i cinque nomi più votati diverranno aspiranti candidati sindaco e si sottoporranno al voto di tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali della città»

«I partiti tradizionali continuano a discutere di alleanze e nomi ed i giornali fanno loro eco giocando al toto-candidature. Li invitiamo a non tirare ad indovinare sul candidato che chiederà la certificazione al M5s, perché il nostro sindaco lo sceglieranno i cittadini».

Lo comunicano gli attivisti del Meetup di Catanzaro, che, intervenuti tramite nota aggiungono: «Il percorso che porterà alla scelta del nostro candidato sindaco non ci vedrà impegnati in stanze segrete a cercare il nome che faccia più breccia nel nostro elettorato. Abbiamo scelto un percorso democratico che, tra l'altro, abbiamo avuto modo di illustrare a cittadini e giornalisti nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nel novembre scorso».

Si punta alla creazione di un programma di governo per la città, tramite dei tavoli di lavoro: «Questo perché' – aggiungono - riteniamo i programmi per la città più importanti dei nomi da far circolare per iniziare a fare pubblicità».

La lista verrà fuori «democraticamente tra i partecipanti al lavoro programmatico, i cinque nomi più votati diverranno aspiranti candidati sindaco e si sottoporranno al voto di tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali della città di Catanzaro».

Un processo tutto in itinere che si concluderà nel mese di marzo: «Il prossimo appuntamento – concludono – si terrà il 20 gennaio alle18 presso il bar Cremino, nel quartiere Lido ed al quale, ovviamente, tutti i catanzaresi sono invitati».