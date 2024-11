Il docente universitario non teme il confronto con avversari che possono contare su un numero ben più alto di aggregazioni a supporto

Sono tre le liste civiche create appositamente a supporto della candidatura a sindaco del professore universitario dell’Unical, Nicola Fiorita, leader dell’associazione Cambiavento, in vista delle elezioni amministrative dell’11 giugno a Catanzaro. Questo pomeriggio i simboli ufficiali sono stati divulgati sulla pagina Facebook del movimento. Alle due liste direttamente riconducibili al candidato sindaco - “Cambiavento” e “Insieme per Fiorita”, si è aggiunta in corsa anche “Catanzaro 1594” coordinata dall’avvocato Antonello Talerico, inizialmente collocata nel polo di centro.

Si tratta di tre contenitori che accoglieranno esclusivamente candidati provenienti dalla società civile in accordo ai valori posti a fondamento del neonato movimento. Per nulla intimorito dalla quantità di liste create a supporto dei diretti avversari e ufficializzate nei giorni scorsi, Nicola Fiorita ha chiarito che: “Per cambiare una città non sono necessarie molte liste ma molte idee. Lo sfoggio di così tante liste rappresenta, al contrario, un approccio muscolare alla politica e una modo per porsi in continuità con il sistema che ha tenuto in questi anni in ostaggio la città. Tanti piccoli centri di potere che pretendono di decidere. Sono convinto che tre liste saranno sufficienti ad avviare il cambiamento”.

Luana Costa