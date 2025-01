Fumata nera – ma c’era da aspettarselo – dopo il tavolo del centrosinistra che si è tenuto ieri sera a Lamezia Terme. Tema: la scelta di un candidato per le amministrative di primavera.

La riunione è stata aperta dal commissario cittadino del Partito democratico, Domenico Giampà, il quale ha annunciato che, dopo varie consultazioni interne, l’unica candidatura proposta, e che abbia dato anche una disponibilità, è quella dell’ex sindaco Doris Lo Moro.

Il commissario ha archiviato la riunione di qualche giorno fa – chiesta da una delegazione di 12 esponenti dei dem, compreso il rappresentante dei Giovani democratici – che ha proposto i nomi di Lidia Vescio e Rosario Piccioni.

Ad ogni modo, il commissario ha spiegato che la sua è una proposta, non certo un’imposizione.

A sostenere il nome di Lo Moro anche Francesco Tallarico, coordinatore provinciale di Sinistra Italiana, ed Eugenio Guarascio di Nuova Era.

Più tiepidi i Socialisti, rappresentati dal segretario provinciale Domenico Marino. Secondo Marino sarebbe necessario ripartire dai tre nomi spuntati fuori dal famoso sondaggio voluto mesi fa dal Pd: Doris Lo Moro, Gianni Speranza e Rosario Piccioni.

Tiepida anche Italia Viva, rappresentata da Guido Cimino e Nadia Iannazzo. Hanno espresso ferma volontà di far parte della coalizione di centrosinistra, sottolineando che quello che importa sono i programmi e hanno detto che l’unico nome proposto al momento è quello di Lo Moro.

Convinti verso il superamento i Cinque Stelle. Il coordinatore provinciale Luigi Stranieri ha ripreso il pensiero di Annalaura Orrico: rinnovamento e volti giovani.

Per quanto riguarda il movimento Lamezia Bene Comune, Rosario Piccioni ha puntato il dito sul grande ritardo in cui versa il centrosinistra per colpa della tela di Penelope fatta e disfatta dal Pd e ha ripreso le recenti esternazioni sulla volontà di rinnovamento espressa dai Giovani democratici e da altri esponenti dem.

Daniela Grandinetti ha invece chiaramente fatto il nome di Piccioni come candidato, indicandolo come ponte tra le generazioni. Ad ogni modo Lamezia Bene Comune esprimerà una volontà solo dopo una riunione del movimento.