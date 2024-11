Presentate le liste elettorali a sostegno dei candidati a sindaco Aldo Trimboli, Giuseppe Ippolito, Silvana Misale, Giuseppe Ranuccio e Francesco Trentinella

Confermato il colpo di scena: il Pd non presenta la lista nella seconda città della provincia di Reggio Calabria. Sono in tutto sei gli sfidanti per la poltrona di sindaco. Gli uscenti del centrodestra schierano Silvana Misale (3 LISTE). I transfighi del Pd presentano la candidatura di Domenica Di Certo (3) e Giuseppe Ranuccio (3). Sempre sul fronte del centrosinistra il Circolo Armino schiera il candidato a sindaco Giuseppe Ippolito (1). L'ex assessore Francesco Trentinella guida una coalizione di centro formata da due liste. Aldo Trimboli e' invece il candidato della lista Spazio libero.

Candidato a sindaco ALDO TRIMBOLI

Lista : SPAZIO LIBERO

CANDIDATI CONSIGLIERI

(1) LAZZOPPINA GIROLAMO

(2) ARCURI ALBERTO

(3) ARCURI CARLO ALBERTO

(4) BRIZZI PAOLO

(5) CAMBREA DARIO

(6) CONIGLIO VINCENZO

(7) CUPELLI CARMEN JESSICA

(8) FIORINO ROSALIA

(9) GEREMIA SIMONA

(10) MARTINO STEFANIA

(11) MAZZEO SALVATORE

(12) MELISSARI PAOLA

(13) MELLINO SANTO ANTONIO

(14) SCARECLLA MARCELLO

(15) TEDESCO ANTONIO detto PITT.

(16) ZAPPINO IRENE

Candidato a sindaco : GIUSEPPE IPPOLITO

Lista: CIRCOLO ARMINO

(1) ALBANESE RAFFAELE

(2) ANDONOVA MIHAELA

(3) BARBARO GRAZIA

(4) BRAGANò FRANCESCO

(5) DE LUCA SAQLVATORE

(6) FAMà TERESA

(7) FURFARO FELICE

(8) GAGLIOSTRO DOMENICO

(9) GAGLIOTI ELISA

(10) GIOVIALE MARIA

(11) LAURO PIERLUIGI

(12) LEONARDIS NICOLA ROSARIO

(13) NICOLOSI GIUSEPPINA

(14) OLIVERIO TONINO

(15) PANUCCIO DOMENICO

(16) TRIPODI FEDERICA

LISTE A SOSTEGNO DI FRANCESCO TRENTINELLA



Palmi c'è



Albergati Anna

Gioconda Laura Bagalà

Maria Angela Crea

Bruno Chiappalone

Giuseppe Cosentino

Ivan Fallace

Antonietta Gagliostro

Rocco Greco

Rocco Guarnieri

Emanuela Guerrieri

Vincenza Laurendi

Giancarlo Palmisano

Roberto Papacia

Pasquale Pelliccia

Enzo Tripodi

Vincenzo Zoccali

Trentinella sindaco

Claudia Arduca

Daniela Barbaro

Antonina Cannizzaro

Concetta Maria Ciappina

Giuseppe Damasi

Daniele De Luggo

Antonio Gelardi

Carmine Gioffrè

Michele Militano

Andrea Pavia

Patrizia Pipino

Vincenzo Previtera

Giovanni Rechichi

Giovanni Todaro

Silvani Vizzari

Antonio Viola

LISTE A SOSTEGNO DI DOMENICA DI CERTO

Insieme Possiamo

Pasquale Mercuri

Maria Grazia Ciappina

Carmelina Cipri

Concetta D'Agostino

Lucia Maria Rosaria Di Pasquale

Giovanni Fedele

Paola Ottavia Filippone

Anna Fonte

Valerio Gallico

GIovanni Antonio Russo

Vincenzo Loculano

Antonio Melini

Rocco Papalia

Salvatore Vincenzo Porto

Davide Saffioti

Teleasia Georgiano

Di certo Sindaco

Enrichetta detta Enrica Scolaro

Antonio barillari

Antonio Andrea Barillari

Lidia Burzumato

Lucia Carmelitano

Eliana Ciappina

Carmine Ferraro

Priscilla Ielati

Santo Mazzaferro

Giovanni Orlando

Antonino Randazzo

Pasquale Saffioti

Daniela Scarcella

Alessandro Vincenzi

maria Chiara Zampogna

Angela Zoccoli



Renato Vigna

Demetrio Crucitti

Francesco Managgi

Antonio detto Nino Briga

Domenico Barbaro

Adriana Gentile

Roberto Longo

Concettina Marturano

maria Domenica Militano

Francesco Palmieri

Salvatore Papandrea

FEderica Rinaldi

Soccorsina Robino

Luana Scarcella

Giuseppe Surace

Antonino Scibilia

LISTE A SOSTEGNO DI GIUSEPPE RANUCCIO

Ranuccio sindaco

Alessandra Bonaccorso

Soccorsa detta Sina Bruno

Umberto Donato

Giuseppe detto Peppe Forleo

Letterio detto Lillo Galletta

Antonino Domenico Ippolito

Giuseppe Magazzu

cinzia Mallica

LUigi Mujà

Luana Pompilio

Domenico Puleio

MicheleRao

Serena Rizzitano

Antonino Solano

Chiara SUlace

LUigi Versace



CambiaMenti

Alessia Avventuroso

Daniele Bagalà

Salvatore Celi

Carmelo Colosi

Fortunato detto Tato Ferraro

Domenico Dario Galletta

Annalisa Gallucci

Denise Iacovo

Rocco Laganà

Angela Maria CHiara Lo Frano

Andrea Mauro

Antonella Oliveri

Giuseppe Marco Scicchitano

Maeia Antonietta detta Antonella Setineo

Alfredo Sposato

Antonio Tedesco

Obiettivo Comune

Massimiliano detto Massimo

Angela orsola Cosentino

Angela Fatti

Saverio Febbo

Maria Ferrara

Rocco Ferraro

pasquale foti

Andrea Iannino

Alez Melara

Carmine Orlando

Ignazio Panarello

Domenico Polifrone

Noemi Ruggiero

Antonio Ruoppolo

Ester Saverino

Maria Schipilliti





Liste a sostegno della candidata Silvana Misale

Muscari Gaetano

Marilena Arena

Beniamino Rocco Caristi

Carmela Catananti

Vittoria Denaro

Rosario Donato

Vincenzo Forgione

Rocco Iannelli

Cosimo Magliano

Patrizia Occhiuto

Antonietta Pace

Natale Pace

Antonino Solano

Ugo Tarsitani

Angelina Zangari

Rachele Zirino

Franca Arena

Carmela Bonasera

Rocco Deodato

Domenico Foti

Girolamo Fumarola

Angela Gangemi

Giancarlo Ilardo

Letterio Loiercio

Gabriele Michele Malagreca

Ottavio Massaro

Giovanbattista Pugliatti

Laura Restuccia

Laura Rutigliano

Francesco Scarcella

Francesco Schipilliti

Marilena Zappone

Chiara Pia Cosentino

Carmela Cutrupi

Anna Fraccalvieri

Pietro Franco

Emanuela Gagliostro

Carmela Maria Gentile

Caterina Genua

Carmelo Melara

Concetta Minasi

Carmelo Misale

Patrizia Misale

Antonio Papalia

Anna Pecoraro

Giancarlo Pugliese

Antonino Scarfone