Per una manciata di voti al ballottaggio con Giuseppe Ranuccio il 25 giugno andrà Mimma Di Certo. Resta fuori Francesco Trentinella

A Palmi sono in tutto sei gli sfidanti per la poltrona di sindaco. 1500 le schede scrutinate al momento. In testa Giuseppe Ranuccio con 852 preferenze. Segue Giuseppe Ippolito con 430 voti, Silvana Misale, 312, Domenica Di Certo, 379, Francesco Trentinella, 425, e Aldo Trimboli, 131.





Aggiornamento ore 11.30. Quando manca una sola sezione su venti da scrutinare l'unica certezza è che Ranuggio Giuseppe andrà al ballottaggio mentre per conoscere il suo sfidante la partita si gioca su una manciata di voti tra Mimmo Di Certo e Francesco Trentinella.

Aggiornamento ore 12.56. Scrutinate tutte le sezioni (20). Il dato è ufficiale: il 25 giugno a sfidare al ballottaggio Giuseppe Ranuccio sarà la candidata Mimma Di Certo che per soli 29 voti di scarto sorpassa Francesco Trentinella.

***I DATI DEFINITIVI***

Venti le sezioni scrutinate. Hanno votato il 64,73% degli aventi diritto (10.942). Schede bianche 27, schede nulle 276, schede contestate 41.